识别交通锥，特斯拉驾驶信任提升的一小步

特斯拉在辅助驾驶系统上又向前迈了一小步。

在特斯拉最近更新的辅助驾驶系统中，一项不大不小的功能被添加进去：检测道路上的交通锥，并将其加入到仪表盘的可视化系统里。

就是这项看着不太起眼的功能，一定程度上也代表着技术的进步。众所周知，辅助驾驶系统需要车身周围大量的摄像头和传感器来构建硬件系统。通过这些传感器采集到的画面可被识别为具体的物体，实时显示在司机面前的仪表盘上。

特斯拉已经可以检测交通锥并将其可视化| Twitter

因此，我们能看到仪表盘上车辆四周能识别到的物体越来越多，轿车、SUV、卡车、行人等等，特斯拉对于车辆身处的环境显示越发准确。

特斯拉可以将周边物体信息展现在司机面前| electrek

交通锥同样属于可显示的物体范围内，但相比汽车和行人而言，交通锥的识别要困难许多。

首先，交通锥的体积较小，雷达与摄像头都很难捕捉到，即便摄像头采集到交通锥的画面，也没有相应的办法准确识别出「这是交通锥」，因此仪表盘上不予显示，属于正常现象。

另外，交通锥摆放的位置低，从远处捕捉到物体比较容易，如果在车辆近处，很可能交通锥不在车辆摄像头的拍摄范围内，也是司机无法查看车辆周边情况的一个盲区。

目前看来，特斯拉关注的依然是在行驶过程中道路上的交通锥。据外媒报道，特斯拉在这个版本的更新的发布说明中写到：

「驾驶可视化现在显示了交通锥。如果检测到交通锥并启用了自动辅助导航驾驶功能（需要完全自动驾驶能力），则车辆将建议改道（如果将『要求车道变更确认』设置为『否』，则尝试自动改道）以避开交通锥。与往常一样，您应对自己的车辆负责，并需要随时注意。」

然而，也有人发布推特表示，该功能还未完善。该用户表示，特斯拉依旧无法识别在意大利用来关闭高速车道的路锥。从图片上看，道路上的交通锥尺寸似乎比正常的略小，但车辆仪表盘上的确没有显示。如果识别错误，某些情况下司机很可能需要立马接管车辆。

有用户表示该系统仍不成熟| Twitter

不只是交通锥，特斯拉也经常将周围的车辆识别错误，比如左边的卡车会识别为墙壁，车型识别错误等等。许多用户都曾反映过这一点，不过偶尔的bug对驾驶并无影响，特斯拉在过去一段时间内一直在增加和优化Autopilot的可视化功能，对于用户来说，不断精准的显示和自动驾驶相关功能也是对特斯拉的信任逐步增强。