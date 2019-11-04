小学生带头环被指监控隐私？当事方：国内脑科学有待普及

11月4日晚间消息，近期有媒体报道，BrainCo（强脑科技）的赋思头环成为家长“监控”学生的利器，网友质疑其涉及隐私等问题。对此，强脑科技创始人韩璧丞回应称，产品是为聚焦教学提升效果，拒做监视隐私的“紧箍咒”，“这是非侵入性设备，只是量化孩子的注意力，由此获得教师的人为干预”。

国内脑科学欠缺普及

近来，一张关于浙江小学生佩戴头环防止走神的照片引发热议。有媒体报道，这款产品可以检测孩子上课是否专心，有没有转移注意力，并将孩子的注意力分数传到老师的手机里，这被视为“监控”学生的利器。

但有网友认为，该产品是在“监控学生”、“给学生打上枷锁”。

韩璧丞表示，脑电波神经反馈训练是目前唯一在临床上得到广泛应用的神经反馈训练手段，相关研究已经进行了二十多年。报道提到的赋思头环，就是基于这一技术。

为何用来治疗脑部疾病的仪器，会被用在身心成长健康的孩子身上？韩璧丞称，赋思头环的技术原理是利用脑电波神经反馈训练来提升认知能力，但它的设计目的并非治疗脑部疾病，而只是一个采集使用者的脑电波、追踪专注力数据、并对其进行量化的仪器，有点类似于用体重秤给孩子称体重。

在他看来，脑科学欠缺普及，未能让社会大众认识到这项工作的意义。科学家对于包括大脑在内的许多器官研究，都是以疾病这样的异常现象入手，通过与正常状态的比较，达成初步成果。

他举例称，今年使用该设备进行的一系列在模拟课堂环境下的研究和实验。共计48位成年人带上头环在实验室和教室里进行测试。统计结果表明，基于头环的神经反馈将参与者的专注力重新转移到了他们手头的任务上，并提高了参与者们在理解测试中的表现。

遵循最严隐私保护法案

针对大众关心的“隐私”、“监控”问题，韩璧丞认为，随着科技进步，大众对于隐私的关注度日益提高，这是一件好事。然而，强脑科技的产品高度尊重并保护用户的数据隐私。产品在使用过程中提取到的所有数据，都遵循欧盟GDPR商用资料的使用规范，这是全球范围内最为严格的隐私保护法案。

其次，赋思头环产品无法实现控制使用者思想及行为的功能。头环硬件功能仅能实现被动读取佩戴者的脑电信号，无法对佩戴者大脑产生主动刺激和影响。这些数据在检测并提升专注力功能以外，用途比较有限。

他表示，赋思头环作为一种非侵入性设备，只是量化孩子的注意力，将学习情况反馈给老师，由此获得教师的人为干预，对于身体几乎没有影响。

“作为一家前沿科技公司，强脑科技的核心价值观超越科技本身——科技向善，也一直以践行企业社会责任的方式造福身障人士和自闭症患者群体，让公众看到脑科学的潜力”，韩璧丞说道。