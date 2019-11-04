iQOO Neo 855版上手：1998元就能买到的骁龙855手机

今年七月份，iQOO在成都召开发布会，正式发布了iQOO Neo。在这款产品上，iQOO为其配备了今年并不多见的骁龙845。作为高通上一代旗舰SoC，虽然综合性能表现上，骁龙845要比目前最新的7系来的更好，但和骁龙855之间还是存在一定差距的。

iQOO Neo上市三个多月之后，前不久iQOO在其基础上做了一次升级，带来了全新的iQOO Neo 855版。它提升最大的地方在于用到了今年的旗舰芯片骁龙855，除此之外，还带来了更快的充电速度以及新配色，下面一起来了解下。

6.38英寸水滴屏，更好的屏幕指纹

作为iQOO Neo的中期升级款产品，iQOO Neo 855版机身正面没有做太多改变，依旧为目前行业比较常见的水滴屏，第一眼看上去，你很难对二者进行区别。

规格参数上，其也和之前的iQOO Neo保持一致，采用了一块6.39英寸19.5∶9的Super AMOLED屏幕，2340×1080（FHD+）分辨率，同样支持类DC调光功能（低亮度防频闪）。

iQOO Neo 855版的屏幕边框控制的还不错，上、左、右三个边框宽度收的比较窄，相对来讲，下边框稍宽一些，不过屏占比依旧超过了90%。

默认条件下，iQOO Neo 855版这块屏幕看起来略微有些偏冷，不过你可以在显示设置中根据自己的喜好来自主调节色温。有一点个人比较喜欢的地方是，其同样支持深色模式，该模式下会更有视觉沉浸感，当然，此时也会一定程度上降低屏幕功耗，说人话就是更省电。

屏幕指纹依旧得以保留。按照发布会上官方公布的数据，这次iQOO Neo 855版采用了汇顶最新的G3屏幕指纹方案，解锁速度比iQOO Neo快了10%。实际体验上，虽然不是目前最快，但也处于比较靠前的位置。

多种配色可选，不变的重量和体积

iQOO Neo 855版一共提供三种颜色可选，其依旧保留了 iQOO Neo上的碳纤黑以及电光紫配色，不过在这基础上，这次新增了冰岛极光配色，而不同的配色在后盖的处理上也有着一定区别。

具体来讲，碳纤黑版本延续了此前iQOO标志性的碳纤维纹理设计，而电光紫和冰岛极光版本则为U型纹理，同时加入了渐变色，视觉效果上后两者看起来要更炫一些。

虽然在硬件配置上iQOO Neo 855版做了升级，但整体机身体积以及重量方面却并没有改变。和iQOO Neo一样，它的机身三围分别为159.53×75.23×8.13mm，重量控制在了198.5g。

单从数据上来讲，198.5g的重量表现并不算轻，但在机身内部塞进一块4500mAh大电池的情况下，还能保持在200g以下，就比较难得了。

iQOO Neo同款后置相机，前置有所提升

自拍方面，iQOO Neo 855版的前置摄像头由iQOO Neo的1200万像素提升到了1600万像素，F2.0光圈，诸如AI美颜自拍以及人脸解锁等功能它也都支持。

后置相机部分，它和iQOO Neo一样，也采用了1200万像素（主摄）+800万像素（超广角镜头）+200万像素的三摄设计，其中主摄光圈为F1.79，超广角镜头视角度120°，F/2.2光圈。

以下为实拍样张，未经任何后期处理，一起来欣赏下。

2倍变焦

超广角

超广角

人像模式

夜景模式

夜景模式

夜景模式

夜景模式

夜景模式

骁龙855 SoC，4500mAh大电池，33W闪充

硬件配置是这次iQOO Neo 855版升级的重点。正如命名后缀标注的一样，其由之前iQOO Neo上的骁龙845改为了今年高通的旗舰芯片骁龙855，与此同时iQOO也为其带来了UFS3.0闪存。

存储组合方面，它提供6GB+64GB、6GB+128GB、8GB+128GB以及8GB+256GB四种可选项，需要注意的是，6GB+64GB版本的闪存规格为UFS2.1，而非UFS3.0，二者在性能表现上的差距还是比较明显的，这一点在购买的时候可以注意下。

按照国际惯例，我们也用目前大家经常用到的安兔兔、鲁大师以及Geekbench 4对其进行了跑分测试。就结果来看，iQOO Neo 855版安兔兔成绩为477558分，鲁大师为381214分，Geekbench单核成绩为3525分，多核11457分。

如果以跑分数据作为参考，虽然iQOO Neo搭载的是今年上半年旗舰产品上更多用到的骁龙855，而非骁龙855 Plus，但实际测试成绩已经接近甚至超过了一些搭载骁龙855 Plus的机型。

游戏表现方面，高帧率模式下，iQOO Neo 855版在运行诸如QQ飞车、王者荣耀、和平精英等目前热门手游的时候，基本都能够保持满帧状态。另外，考虑到长时间、高负载运行下所带来的机身发热问题，这次其也依旧采用了之前有着不错表现的「超级液冷散热」系统。

至于大家比较关心的续航部分，iQOO Neo上的4500mAh大电池在iQOO Neo 855版身上依旧得以保留，续航表现没得说，足以应付一天的正常使用。

值得一提的是，这次iQOO提升了它的充电速度，由之前的22.5W快充改为了30W快充，10分钟可以从0电量充至25%，这对于实际体验提升也是实实在在的。

1998元就能买到的骁龙855手机

总结来看，iQOO Neo 855版的优点在于价格相对克制的情况下，却有着比大多数同级别产品更高的核心硬件配置，骁龙855、UFS3.0、4500mAh大电池以及30W快充等等诸多特性的到来，让它有着非常不错的竞争力。

当然，iQOO在一些方面也有所取舍。比如这次iQOO Neo 855版依旧没有加入对NFC功能的支持，对于经常乘坐公共交通工具出行的用户而言多多少少还是会有些不便。不过考虑到其定价相对较低，其实还是可以接受的。

最后价格方面，iQOO Neo 855版6GB+64GB、6GB+128GB、8GB+128GB以及8GB+256GB版本分别为1998元、2298元、2498元以及2698元。如果你的预算相对有限，并且对性能以及续航有一定要求，可以考虑下它。