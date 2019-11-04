小米有品inFace射频美容仪体验

作为一个女生，真的是太！难！了！吃点辣的狂爆痘，喝杯奶茶就长肉，一到换季还总是没衣服穿！

但是最让女生崩溃的还是一觉醒来发现自己的又多了一条皱纹。而且要想减淡皱纹，平时的护肤品可做不到，因此无数女生种草了在家就能除皱纹的射频美容仪。

射频美容仪和医美中的热玛吉、黄金微针等项目原理相同，都是通过射频来达到抗衰提拉的目的。虽然家用射频美容仪更加方便，但是像 Tripollar、Silk'n 这些大牌都有一个共同的缺点——太贵。（不好意思，这是我的缺点）

最近在小米有品众筹的这款 inFace 射频美容仪就大大降低了入手的门槛。

inFace 射频美容仪共有白色和粉色两种配色，极客之选拿到的是少女心满满的粉色版。

打开包装盒，可以很清楚地看到美容仪本体、充电线和配套使用的高保湿凝胶。

inFace 射频美容仪的外型有些像 TripollarSTOP，虽然使用了钻石切割设计，但是棱角柔和，握持起来并不硌手。

美容仪顶部是 USB DC 5V 的充电口，充满需要大约 2.5 小时，虽然持续工作时间小于一小时，但是对于每次十几分钟的使用时长来说，已经够用了。

打开底座，会发现美容仪配备了六颗钛合金磁头，这就是射频美容仪的核心技术所在了。射频就是高频电流，在医疗领域已经应用了三十多年。在医美领域，射频作为非侵入式治疗方式，是目前最安全、最有效果的去皱抗衰方式之一。

射频美容仪从最开始的单极，发展到双极、三极和四极。据官方介绍，inFace 射频美容仪的 6 极射频技术能够更加精准地聚焦真皮层, 加热效率更高、作用范围更广, 热量可使老化、断裂的胶原蛋白纤维迅速收缩, 刺激胶原蛋白大量修复、新生, 皮肤恢复紧致、弹性。

inFace 射频美容仪机身上有 L、M、H 三档模式显示，通过电源键就能根据自己的皮肤需求快捷切换。

由于每档温度不同，建议使用前在手部等部位测试温度，选择合适的档位进行脸部护理。

在使用时，inFace 射频美容仪还有更多的智能技术保证皮肤安全。

根据官方数据显示，坚持使用 inFace 射频美容仪 7 天能够淡化眼纹，14 天能够面颊丰盈，28 天就能淡化法令纹。

inFace 射频美容仪众筹价仅需 499 元，目前已达成 2177% 结束众筹。

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