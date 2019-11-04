从德国莱茵认证到DxO榜单，厂商为什么热衷于给手机“盖章”？

关注数码圈的朋友应该会发现，近两年在手机发布会上，越来越多厂商开始在参数之外提到各种产品认证。从Hi-Res专业音质认证到杜比全景声，从VDE低蓝光护眼认证到德国莱茵TÜV全局护眼认证，种类丰富，项目繁多，让人目不暇接。

这些充满高大上字眼的宣传究竟有什么作用？除了极客发烧友外它们给普通用户会带来哪些改变？今天极客之选（公众号GeekChoice）就来和大家好好聊一聊。

德国莱茵TÜV：从屏幕到电池的各种认证

自iPhone开启智能手机时代以来，屏幕对于手机的意义越来越重要，很多人都会拿起手机长时间阅读、工作、娱乐，一块好的屏幕也越来越受欢迎，这正是厂商积极进行各种认证的动力所在。

图自OPPO官网

所以我们先从前段时间讨论比较多的德国莱茵TÜV认证说起。德国莱茵TÜV集团（也被称为TÜV莱茵集团）是一家已经有147年历史的德国企业，它的服务领域包括检验、鉴定、测试、认证等，所以认证并不是这家公司的全部，而只是其中一部分。

作为一家独立的商业公司，TÜV莱茵集团的认证测试都会收取服务费用。但因其认证测试的严格，并且受德国检验管控系统管理，许多安全认证在德国以及欧洲都受到广泛认可。正因此其品牌具有一定公信力，厂商也愿意付费为自己的产品进行认证测试，而一旦获得认证，就能在自家产品中打上其Logo，像印章一样在各种销售渠道中使用。

大到烤箱、洗衣机，小到手机，TÜV莱茵集团包含了非常多的细分产品线，每个产品线下又划分了明确的项目类别。以手机为例，光屏幕部分就有低蓝光认证、全局护眼认证等不同检测项目，前者主要对屏幕蓝光、闪烁、反光、炫光等环节进行测试并认证，后者则包含蓝光之外其它影响舒适度的环节（比如色域、DC调光等），更不要说屏幕之外还有关于充电的安全认证，这虽然让厂商的宣传带来了便利，但却让大家在选购时容易眼花。

图自华为官网

所以，TÜV莱茵集团要求厂商在宣传时必须将这些认证明确告知消费者。这里举几个例子，2018年9月荣耀8X手机宣布成为全球首款通过TÜV莱茵低蓝光认证的手机，而今年9月我们听到的OPPO Reno2官方则宣称是全球首款获得TÜV全局护眼认证的手机，华为Mate30系列则通过了德国莱茵TÜV安全认证，虽然听起来都是TÜV认证，但其实却指的是不同项目。

因此，对于想要购买手机的你来说，TÜV认证确实具有其参考价值，但看到TÜV认证的宣传时，一定要明确自己是否是因为这一特性而买单。

杜比全景声和杜比视界：音画加强的效果体验

提到杜比全景声（Dolby Atmos），经常去电影院看电影的人也许都不陌生。近些年，越来越多高端手机上开始加入杜比全景声技术，在九月刚刚发布的iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max介绍中，我们也能看到它的影子，这从侧面反映了它的实用价值。

图自苹果官网

那么到底什么是杜比全景声？简单来说，它可以让声音从四面八方环绕你的耳朵，相比传统音效系统只有左右前后的声音相比，杜比全景声可以形成丰富的空间感，即便是垂直的声音也不例外。这种声音效果在电影院等场所中通常会带来出色的沉浸感，也因此渐渐成为很多电子设备认证的标准之一，例如手机。

相比于电影院中体积硕大的音响设备，智能手机寸土寸金的体积限制了扬声器大小。但随着技术进步，配备前置双扬声器并融合智能算法的的智能手机表现越来越强，因此能带来从高到低环绕人耳的声音效果，甚至能模拟来自头顶上方的声音效果，这就有了支持杜比全景声的智能手机。

图自杜比官网

包括苹果、三星、OPPO、索尼等厂商都出现在了杜比全景声的名单当中，在实际体验中，这些手机的确可以让你在看电影、听音乐甚至玩游戏时声音效果更好，尤其是在看电影时很有沉浸感。如果你对手机声音有较高要求，杜比全景声自然是一项重要参考。

除了杜比全景声之外，近些年人们越来越多听到杜比视界（Dolby Vision）这个概念，它是HDR（高动态范围）技术发展到目前的成像格式之一。和杜比全景声改变声音效果相比，杜比视界改变的是画面表现效果，它和像素、刷新率等指标无关。

图自杜比官网

在对画面明亮对比、色彩、暗部细节等动态范围进行调整后，杜比视界能提供给用户更有层次的画面观感，通过上面这张官方图片或许你能看出这样的效果。

市面上也有支持杜比视界的手机，最常见的就是iPhone。从iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X到如今的iPhone 11系列，苹果都提供杜比视界的基础支持。如果你想要追求优秀的杜比视界画面效果，那么iPhone是为数不多的选择。

DxOMARK：相机也能跑个分

不同于前面提到的各种认证和标签，DxOMARK并不能为手机做认证，但它却越来越频繁出现在国内手机发布会上。由于这个位于法国的评测机构对相机系统有其独到的分析评价方式，因此成为手机厂商给相机「跑分」的理想机构。

图自 DxOMARK官网

DxOMARK官方共包含手机评测、相机评测、镜头评测三部分内容。尽管最初从相机评测开始，其手机评测是智能机兴起后才扩充的内容，但这家机构却因为手机评测被国内消费者熟知，评测的方式既包含其自行购入评测，也有厂商付费送测。

在手机评测部分，DxOMARK针对手机后置相机、前置自拍、手机音频三部分进行评测。由于不同人对拍照有着不同的审美倾向，DxOMARK将评测细分为很多环节，例如曝光与对比度、色彩、自动对焦、纹理、伪像等方面，尽量比对这些能够量化的指标。

图自 DxOMARK官网

在评测中，官方会在不同环境不同时间使用手机拍摄数千张测试照片并拍摄数小时视频，通过这种形式尽量还原日常使用手机的各种情况，然后进行打分。所以相比前面那些专业机构的认证，DxOMARK排行榜实际上是客观数据+主观评分的结合，对于打算选购手机的你来说，如果只是一味看到总评分就可能会出现偏差。

比如拍照得分高的手机并不意味着视频得分高。由于不同厂商对手机设计的侧重不同，有的厂商会更在意拍照效果，有的厂商则对视频拍摄进行了加强（比如加入电子防抖等），拍照得分有110分的iPhone XS Max视频得分96分，而拍照得分103分的Pixel 3视频得分98分，甚至西方人和东方人不同审美，手机的一次软件更新都可能造成分数不同，而这些都可能会对你选择造成影响。

图自 DxOMARK官网

因此，如果你没有查看具体评测内容而只是看得分，也许会错过或漏掉重要信息。但由于DxOMARK对于每一款手机评测都有详细的文字+图片+视频说明，极客之选在这里非常建议大家，如果你在选购时会在意这款手机的专业评分，恰好它也是官方宣传的重点，那么不妨仔细查阅官方的评测文章，相信我，看完后你一定会对要购买的目标有更全面的了解。

其实今天极客之选介绍的只是手机认证的冰山一角，市面上还有各种各样的认证都没有和大家聊到（比如DTS音效认证和VDE低蓝光认证）。但不论是手机认证还是相机跑分，不论是屏幕、音效还是充电安全，因为现如今越来越多人依赖手机，所以才有了越来越多标签和榜单。而不管厂商给手机盖了什么章，当你在选购时还要根据自己需求和预算来做决定，这样才能少走弯路，选到适合自己的产品。