Facebook发布全新LOGO，以区分旗下社交媒体

北京时间11月5日凌晨消息，社交网络巨头Facebook周一宣布，该公司将对其公司LOGO作出改变，从与其主要Facebook应用和网站同义的标识，转变为能够更好地配合其拥有和运营的Instagram、WhatsApp和Oculus等其他产品的LOGO。

Facebook首席营销官安东尼奥·卢西奥（Antonio Lucio）发表博文称，在新LOGO中，Facebook名称的拼写字体与多年以来用于其同名服务的字体不同，这个新LOGO“以明晰为设计目的，并使用自定义排版和大写字母来在公司和应用之间创造出视觉差异”。

新的LOGO旨在匹配Facebook旗下各种服务，在用于不同产品时会使用不同的颜色。举例来说，在用于WhatsApp时就会变成绿色，而在用于Instagram时则会变成紫色和橙色。

在对LOGO作出这种改变之后，Facebook在Instagram等应用中的品牌形象将可变得更加明显。而在各种不同的产品中，新LOGO也会变得更加突出。

“人们应该知道是哪些公司生产了他们使用的产品。”卢西奥在博文中写道。“这种品牌变化能够更好地告诉使用我们服务的人和企业知道我们的所有权结构，他们使用我们的服务来联络、分享、建立社区和扩大受众。”