微软Visual Studio Online正式上线：很好很强大

今年5月份，微软在Build 2019开发者大会上宣布了Web版本的VS Code，即 Visual Studio Online。当时微软释出的是 Private Preview版本，仅允许开发者申请试用，而在11月4日微软Ignite 2019大会上，公开预览版的Visual Studio Online终于上线了。

从页面上直观地看，VS Online就是一个Web版的VS Code，但这其实只是它的一个前端界面，这个基于网页浏览器的编辑器同样支持Git存储库、扩展和内置的命令行接口，因此开发者可从任何设备编辑、运行和调试应用。

而VS Online更强大的能力来自于背后Azure提供的云计算能力，并且这些能力可以支持到 VS Code与VS中，这意味着，其实开发者不使用浏览器也可以体验到VS Online带来的强大云计算资源支持。

基于Azure云平台的VS Online有几大天然的优势：

云支持，环境可运行许多专用云资源，因此可同时处理多个项目，而无需担心降低本地计算机的速度。

可以引入自己的内容，连接开发者的专属自承载环境，利用现有基础结构的同时享受Visual Studio Online带来的一些好处，无需付出任何代价。

支持任何语言，开发者可以使用所选的编程语言和框架，例如Node.js、Python与 .NET Core等。

扩展支持，可以从Visual Studio Marketplace向开发环境中添加扩展，以添加其它功能、调试程序并连接到其它服务。

目前VS Online支持Linux云开发环境，可选环境有两种：

标准（4 cores, 8 GB RAM, 64 GB HDD）

高级（8 cores, 16 GB RAM, 64 GB HDD）

Windows云开发环境还处在Private Preview阶段。

官方介绍，无论开发者在处理长期项目、短生存期的功能分支，还是希望快速查看拉取请求，都可以借助VS Online，使用配置完整的开发环境快速高效地完成任务。通过指向Git存储库，VS Online会为开发者设置所有所需内容，使开发者能够专注于提高编码、运行、调试、Linter与扩展等的效率。

VS Online可漫游设置、主题、Git标识与配置文件，因此无论使用何种设备，开发者都具有个性化的体验。此外VS Online环境内置有Live Share和IntelliCode，可以实时协作处理项目并基于来自成千上万个开源项目的最佳做法，提供基于AI的代码建议。

详情查看官方博客与相关说明：

https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/announcing-visual-studio-online-public-preview

https://docs.microsoft.com/zh-cn/visualstudio/online/overview/what-is-vsonline

https://azure.microsoft.com/zh-cn/pricing/details/visual-studio-online

VS Online地址：https://visualstudio.microsoft.com