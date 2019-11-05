价格一步到位，只卖999元的华为5G工业模组意味着什么？

在近日于深圳华为坂田基地举行的“华为5G终端及全场景新品发布会”上，除了华为Mate30系列5G版、华为5G折叠屏手机Mate X等5G手机新品以外，华为全球首款商用5G工业模组的发布成为全场另一大亮点。

华为5G工业模组，不仅是全球首款商用5G工业模组，而且还是首款5G NSA/SA、单芯全模的5G工业模组，核心器件自主可控，拥有多项全球领先特性，将快速促进5G应用创新百花齐放。

而当华为5G工业模组999元的单片价格一经公布，业界不禁惊呼：华为将5G工业模组单片价格一下子干到千元以下究竟是图什么？又将对现有的5G模组市场格局以及未来整个5G商用进程产生哪些影响呢？

在笔者看来，之所以华为要强势进军5G工业模组市场，主要是由于以下三大因素：

因素1：模组是5G规模商用和行业数字化转型关键通信组件。

模组处于上游标准化芯片与下游高度碎片化的垂直应用领域的中间环节，对于5G规模商用部署、尤其是垂直行业应用创新来说至关重要。

虽然当前成本更低的NB-IoT模组已经大量部署，LTE模组也能承载一些中高速率应用，但VR、自动驾驶、智能制造、远程医疗、无人机等对于网络速率要求极高、时延极其敏感的工业互联网场景，还是需要更高速率、更高可靠、更低时延的5G来实现。5G工业模组作为行业数字化的关键通信组件，必将成为5G万物互联的连接核心和各个行业关注的重点。

因素2：行业用户迫切需要能够真正商用的5G工业模组。

目前市场上已经有部分模组厂商号称发布了5G工业模组，虽然已公布了5G工业模组型号，但是未见真实应用，更没有正式商用，行业市场亟需发布即可商用的5G工业模组。此前行业内仅有华为于2019年4月在上海车展正式推出了车载5G模组，该模组已正式被多家重量级车厂选为后续车型的5G+C-V2X通信模块，正与多家知名车厂集成开发产品。

正如华为消费者业务IoT产品线总裁支浩在接受C114专访时所说：“5G产生了需求和场景，现在要解决快速集成的问题，好多合作伙伴需要5G工业模组。这次华为5G工业模组的发布就是要让第一波行业合作伙伴可以迅速创新5G应用，也给合作伙伴吃了一颗定心丸。我们不是简单玩玩而已，而是憋足了劲做5G工业模组这个产品。华为要在这个领域支持合作伙伴把5G全生态做好，把5G应用做起来。”

因素3：成本过高，亟需降低5G工业模组引入门槛。

据了解，目前市面上的5G工业模组价格都在2000-3000元，而且有芯片开发入门费，5G工业模组中基带芯片占原材料的成本就高达50%左右，多重因素导致5G模组进入工业互联网场景的门槛过高。

“5G工业模组方面，很多行业伙伴都说有的芯片厂商向模组厂商收取高昂的芯片开发许可费，因此许多行业伙伴都希望华为能够站出来！所以华为加快步伐推出5G工业模组，而且不过多的去想赚多少钱的问题，单片价格999元的华为5G工业模组也是首款低于千元的5G工业模组，这是一个惊爆价、也是良心价！”支浩认为：“5G首先是要有应用，有了应用自然而然就有了需求，有了需求和规模整个成本就会下来。虽然999元这个价格我们不一定能赚到钱，但我们至少要先把生态做起来。未来的趋势到底怎么样我们也不知道，但我们会一直努力做好自己的产品，支持好我们的客户和伙伴。我们希望行业伙伴们可以快速导入，快速进行5G应用创新，这也是华为作为5G领先者的责任。”

可见，华为杀入5G工业模组市场，并非只是冲着钱来的，而是有更高阶的理想和目标。而伴随华为发布全球首款商用5G工业模组，对于5G模组乃至整个5G产业都将产生重要影响。

影响1：重新定义工业物联，加速5G连接千行百业，使能行业数字化转型。

华为5G工业模组发布后即可获得，即可开启商用集成，领先业界至少1年以上；并且与中国和全球5G建设步伐保持一致，让各行各业可以快速提供5G服务。本着有朋友有未来的开放理念，发布会当天，华为就携手50余家的首批合作伙伴，开启5G工业模组的商用，引爆千行百业进入5G时代。目前已有很多家伙伴开始集成华为5G工业模组相关产品的设计与研发，很快将在市面上看到5G产品。

影响2：加强我国产业链在5G工业模组领域的自主可控能力。

目前市面上各模组厂家发布的5G模组大多使用美国元器件，包括主芯片、外围等元器件。而本次华为5G模组是全球首款完全剔除美国器件的5G通信模组，使用华为自研巴龙5000主基带芯片、电源管理单元、射频等核心器件均做到完全自主控制。

影响3：打破市场垄断格局，或改变高通定价策略。

目前，部分模组厂商已经推出的5G工业模组都是基于高通基带芯片，不但芯片价格高，而且还有高昂的芯片开发入门费。这也导致现阶段基于高通骁龙X55基带芯片的5G模组价格大约在2000-3000元，而且基本上都没有量产，仍处于测试样片阶段，后续量产后价格才有望降到2000元以内。

而华为5G工业模组首发单片价格就干到999元，比“一两年后5G模组价格才会降到千元以内”的预期大大提前，据说还没有芯片开发入门费。更为要命的是，对于首发单片价格已经低至999元的华为5G工业模组，华为说你买一片也卖！如此具有杀伤力的定价，可谓是一步到位，没给对手留任何喘息的余地。

表现上看，由于行业伙伴肯定愿意购买价格超低的华为5G模组，受到冲击的是其他模组厂商；但事实上，受到冲击最大的可能是上游的芯片厂商高通。虽然基于高通骁龙X55平台的5G模组也有可能做到1000元左右，但由于高通芯片价格较高、再加上高昂的芯片开发入门费，模组厂商这样跟华为拼价格肯定没有利润可言。而且，未来如果华为愿意外卖自研巴龙5000基带芯片，模组厂商很有可能转投华为芯片平台。以上因素都有可能迫使高通下调芯片价格、少收甚至取消芯片开发入门费。

如果模组厂商能够倒逼高通5G芯片降价，未来模组厂商的元器件成本将大幅降低、利润有望提升，势必会大大降低5G进入工业互联网等行业市场的门槛，加速5G走向千行百业。