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Adobe Aero现已登陆iOS平台，将PS图层变成AR交互

2019-11-5 6:50:27来源：威锋网作者：Ruins责编：骑士评论：

Adobe于今天的2019 Max上发布旗下AR应用Aero，Aero目前仅支持iOS平台，可免费下载使用（美区App Store），帮助设计师们无需编码基础即可构建AR体验。

Adobe Aero最早于WWDC 2018苹果开发者大会中亮相，是第一款适用于苹果USDZ格式的应用程式，藉由iOS设备内建的ARKit来执行AR功能，而且可以读取.PSD档，允许用户通过Photoshop和Dimensions等Adobe Creative Cloud应用程序，利用图像、视频或PSD文件，开发属于自己的AR作品。

对于没有3D设计经验的创作者来说，Aero的体验非常直观，用户可以通过软件的引导在应用内构建AR场景，首先，开启摄像头以识别周围的环境和物体，随后你可以从预构建的3D对象库添加任何素材到环境中，当然，也可以从Creative Cloud或iCloud Drive导入素材。由于它还接受PSD文件，这意味着用户可以导入任何现有的Photoshop文档，然后在3D空间中查看堆叠的图层。

该应用还可与Maya和C4D等第三方软件一起使用，用户可以将可缩放对象放入场景中，并添加动画触发器，通过绘制对象遵循的运动路径来添加交互式体验，这些步骤统统无需编程。

目前Aero对3D对象的材质、物理特性和交互动作的可编辑成分较少，操作也不是特别精准，导入的PSD分辨率很低，你还必须在激活AR的情况下创建场景，如果没有一个开阔空间体验就会相对糟糕，当然，这只是Aero探索AR创作的第一步，将Photoshop文档导出为USDZ文件是一种非常新颖的可视化工作方式，对创作者来说，这是为AR多平面视觉设计插图的最好机会。

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关键词：AdobePSAR

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