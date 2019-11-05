刷还是不刷，不仅仅是“脸”的问题

“这是支付宝免费给我们装的，不过一般的客人还是愿意扫码，您是今天第一个刷脸的。”说起自己收银台上放着的这台支付宝收款机，一家社区便利店的店主对懂懂笔记说道。

手机支付我们已不陌生，“刷脸”也在很多应用场景中广泛应用，至于刷脸+支付，也是今年第三方支付市场逐渐兴起的落地场景。值得注意的是，在很多大型商超、餐饮、酒店等消费场所全面落地后，目前越来越多的社区小超市、烟酒店、路边摊亭……似乎又成为了移动支付巨头争夺的焦点。

那么问题就来了：你在小店中面对着那些号称无需“再用手机”的刷脸支付时，刷还是不刷？

线下店“开打”刷脸支付

前几天，一位朋友在聊天时对懂懂笔记讲了一个小故事。他在一个路边小店里买了饮料后，老板热情地推荐他使用刷脸支付。“就是几块钱的事儿，结果对方特别热情地让我刷脸支付，说只要刷脸就能有红包。”

这位朋友感到很好奇，这么个小店也能刷脸？于是他站在一台配备PAD显示屏的收银设备前，伸脸、拍照，瞬间脸部被识别，并且报出了他的支付宝账号，确认后就支付成功了。不过随后店主的一句话让朋友心里打了个突，“您以后都不用带手机来买东西了，到店里直接刷脸就行。”

朋友一听这话反而担心了：也就是说，自己脸部信息已经被系统识别并存储，会不会有泄露隐患？自己刚才对着摄像头没有被要求眨眼、摇头，如果有人用自己的照片对着PAD是不是就能支付成功？店主如果有摄像头拍下所有支付用户的面部影像，会不会将来……

带着一连串的问号，这位朋友向老板提出了自己的疑惑，但是对方一个问题都没能回答上来。

在懂懂笔记看来，这些专业问题显然也是为难老板了。不过对于普通用户而言，虽然刷脸支付可以省下掏手机扫码环节，直接就可以进行支付，但是面对个人隐私和安全问题，大家难免会有顾虑和担忧。

目前在很多超市、小店进行推广的刷脸支付，一旦刷过一次（脸），以后确实不再需要手机，这从支付环节上来看是简化了流程。但从现实情况来看，经过近一年的大力推广之后，用户对于刷脸支付的接受度似乎仍然不高。

为此，懂懂笔记走访了部分北京市的线下商铺，包括大型的商超、连锁店也有小型的社区便利店、水果烟酒店，收银员们均表示用户使用刷脸支付的次数并不多，绝大多数人还是愿意使用手机扫码。

一位品牌连锁面包店的收银员告诉懂懂笔记：“很少有人用刷脸，10个人里面都不见得有一个。客人还是习惯使用扫码，我们经常会提醒客人刷脸能有优惠和红包，但多数人还是会坚持扫码支付。”

为了了解用户体验和感受，懂懂笔记随机采访了多位正在购物的消费者。一位年轻的上班族对于刷脸支付表示不太习惯：“以前在店员的推荐下使用过刷脸，不过那个机器的角度不是很好，我还得弯下腰对准脸，感觉那个姿势很奇怪，特别是在收银台后面还有很多人等着结账，怪尴尬的。”他强调刷脸时感觉识别速度一般，没有扫码来得快，“关键都是几分一毛钱的优惠（红包）也没啥意思呀。”

使用体验之外，涉及到面部识别的技术安全和隐私问题，也是用户最为关心的话题。毕竟，前不久顺丰丰巢才刚刚出现过几名学生拿着照片就能解锁的事件。对此，也有不少用户在交流中表示，对刷脸支付背后的安全和隐私都有所顾虑。

对于支付设备的安全和隐私问题，懂懂笔记特意咨询了蚂蚁金服，对方做出了如下解释：“支付宝在刷脸技术方面采用的是动态活体采集信息比对方式，用照片是绝对无法破解的，就连双胞胎的脸部信息都能识别。”

或许，对于阿里和腾讯这样的巨头而言，他们有信心和能力来保护用户的个人信息安全和隐私。但从现阶段来看，无论是用户的使用体验还是对于安全及隐私问题的担忧，都是阻挠刷脸支付推广的关键点。

耐人寻味的是，互联网巨头在产品推广时屡试不爽的“补贴”战术，在推动刷脸支付向线下渗透时究竟效果如何？

企业狠补贴，用户不尝鲜

早在去年12月，支付宝就正式推出了线下刷脸支付产品“蜻蜓”。它的出现旨在让习惯于扫码支付的用户告别手机，直接用脸就可以完成支付。作为支付宝的最大竞争对手，微信也在“蜻蜓”诞生三个月后推出了刷脸支付设备“青蛙”。随后，二者又先后推出了更新版的“蜻蜓Plus”和青蛙“Pro”。

蜻蜓和青蛙都是益虫，不过两者的名称听起来似乎有点儿“犯冲”……

当互联网巨头再次将目光放到同一个赛道时，竞争自然会进一步加剧，就像当初疯狂推动的移动支付补贴大战一样。

至少从目前情势来看，众多一二三线城市的大型商超、地铁站自动贩卖机、连锁便利店甚至是夫妻店的收银台，都已经出现了刷脸支付的设备。这样的布局速度无疑来自阿里和腾讯的高额补贴。

今年4月，支付宝方面表示，未来3年将投入30亿补贴刷脸支付。但这30个亿的补贴仅仅维持了5个月。

当然，5个月后不是支付宝不补贴了，而是要补贴的更多。9月初，支付宝方面宣布取消30亿元市场补贴规划，改为“补贴无上限”。而微信方面也宣布在2020年3月31日之前，针对刷脸支付设备“青蛙”将提供每台最高1540元的高额补贴。另外还有消息称，微信方面的补贴金额总计约在100亿元规模上下。

这些补贴的效果，直接体现在硬件设备安装和使用的普及，以及无数店主、收银员热情的推荐上。

以阿里的“蜻蜓”为例，那些在官方销售渠道中售价不菲的刷脸支付设备，在大力推广手段下基本都是免费赠予给了线下商家。据一位社区超市的店主向懂懂笔记透露，商家和支付企业之间是有合作关系的，商家推荐、鼓励用户刷脸支付到一定数量之后，还能获得额外的补贴。当然，对于普通用户而言补贴则是红包和一定折扣。懂懂笔记在多家商店购物测试时，发现使用刷脸支付都能够享受到一定的折扣（或者红包）。

根据支付宝方面向懂懂笔记回馈的信息，一套刷脸支付设备的成本至少在2000元以上。而相较于设备的硬件成本，其搭载的技术和支撑系统或许才是最值钱也是投入最大的地方。

除了补贴推“刷脸”市场培育更关键

推广新的产品，补贴是最简单粗暴也是最有效的方式。在第三方支付市场，以阿里、腾讯为代表的巨头更是不遗余力地对新的支付方式拼命补贴。

如果以2010年支付宝推出国内首个二维码支付技术为起点，至今移动支付已经走过了近10年的历程。这期间，由于智能手机、移动互联网以及AT两大巨头的极力推动，国内移动支付市场呈现爆发式增长。

根据艾媒咨询的数据显示，过去数年来我国移动支付市场的规模一直保持着较高增幅：截止2018年底，中国移动支付交易规模达到277.4万亿元，较2017年增长136.7%；用户方面，2018年中国移动支付用户规模较2017年增长17.2%，达到6.59亿人。

随着5G、AI等新技术的不断发展，支付巨头们对于人脸识别的使用场景也越来越关注。根据前瞻产业研究院报告显示，预计未来5年人脸识别市场规模将保持年均25%的增速，2022年市场规模将达到约67亿元。

这样的趋势之下，刷脸支付显然已经成为各方未来争夺的重点。支付宝方面的相关人士向懂懂笔记透露：“因为刷脸是支付的一个重要应用场景，而且我们认为未来刷脸一定会成为最主流的支付方式，所以目前一直全力发展刷脸，希望做到先一步占领市场。”

对于阿里、腾讯两家发力刷脸支付的原因，相关互联网行业分析师对懂懂笔记表示：“像阿里、腾讯这样的巨头肯定是要走在市场最前沿的，它们是引领和改变科技行业的领跑者，所以对于新事物和新技术始终是最敏锐的。目前国内移动支付市场几乎就是阿里、腾讯两家在抗衡，它们必然会尽可能地推动新技术在这方面应用，帮助自己获取更大的市场份额。”

另外，该人士补充道：”从支付流程来看，刷脸支付确实能让用户摆脱手机的束缚，更加便捷和简单。但在技术落地的前期，用户体验可能还没有那么完善，所以用户使用起来也没有达到理想中的效果，不过这些问题在未来都是可以优化的。”

对于用户更为关注的信息安全和隐私问题，该人士强调：“用户的担心不无道理，也很正常。因为即便是阿里、腾讯这样的行业巨头，也无法保证自己的数据就能百分之百绝对安全。海外市场，就连Facebook这样的巨头不也出现过用户数据泄漏的问题吗？“

在他看来。现阶段阿里、腾讯无论是技术还是安全方面都是国内最顶尖的存在。“所以，这两家企业在推广的同时也应该多做一些宣传，让用户对其增加更多的信心，这样才会有更多的用户愿意去尝试（刷脸）。”

【结束语】

刷还是不刷，脸是自己的，应用场景是巨头的。未来扫码和刷脸两种支付方式应该会长时间并存，让用户拥有更多的选择。不过涉及到“脸面”支付话题，还是要强调一句：用户的戒心和担忧永远不会消失，这份担忧绝不是在支付过程中强调“可以干掉手机”，就能让消费者高枕无忧。

所以，过去在推广扫码支付的过程中，补贴或许是最简单的方式，但对于刷脸，或许如何让用户放心的将自己的连对准摄像头才是更加重要的事。