精工发布可乐罐音箱，搭载数字时钟还附赠催眠曲

日本精工最近推出了SS201带时钟无线音箱。这款音箱属于户外便携款式，尺寸紧凑，以防水、计时和睡眠辅助为主要卖点。

▲SS201K（黑色）和SS201W（白色）（图片来自seiko-clock）

既然是做钟表出身的精工出品，时钟功能自然是其重要组成部分。

首先，精工对正面长条形的LCD屏做了高对比优化，官方声称，他们对时钟的字体也进行了精心设计，整块屏幕清晰醒目，易于阅读，而且屏幕的亮度支持5档切换。

▲正面的LCD屏（图片来自seiko-clock）

▲支持手机蓝牙连接操控（图片来自seiko-clock）

此外，这款音箱支持蓝牙4.0传输。通过专用App与手机连接，可在手机上操控音箱的各部分功能，如调整时间、闹钟音量等等。

▲音箱大小与一罐500ml可乐相仿（图片来自seiko-clock）

▲支持IPX5级防水（图片来自seiko-clock）

参数方面，SS201K（黑色）和SS201W（白色）的三围尺寸均为151x66x60毫米，大小跟一罐500ml可乐差不多，支持IPX5级防水，最大输出功率5W。内置锂电池，官方称可连续播放13小时，仅重360克。

另外，精工还为这音箱配备了FM/AM调谐器，可收听广播，不过最多只能存储5个电台，而且需要额外购买专用天线才能使用。

▲背部的手动控制按键（图片来自seiko-clock）

特别的是，精工音箱内置多种轻松和舒缓的旋律，这些旋律是专业睡眠治疗师进行调校的，让使用者身心放松治愈的同时，还可用于辅助睡眠。

▲夜间辅助睡眠模式（图片来自seiko-clock）

精工SS201于2019年10月25日发布，目前最低价为11880日元，约合人民币773元。