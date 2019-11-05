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Uber三季度营收38亿美元同比增30%，亏损11.6亿

2019-11-5 7:45:29来源：网易科技作者：木秀林责编：沧海评论：

网易科技讯11月5日消息，Uber当日公布了第三季度财报。财报显示，该公司实现营收38.13亿美元，同比增长30%；季度净亏损11.62亿美元，去年同期为净亏损9.86亿美元，同比扩大18%。Uber季度亏损额包含了4.01亿美元的股票奖励薪酬。

Ubers三季度的抽成比例，即调整后净营收占总订单额的百分比为21.5%。分析师原先预计为20.2%。按分类如下：

Uber主营业务打车服务营收同比增长19%至约29亿美元。

外卖服务Uber Eats实现营收6.45亿美元，同比增长64%。

货运服务Uber Freight营收同比增长78%至2.18亿美元。

Uber的其他业务包括电动单车营收为3800万美元，包括自动驾驶汽车服务等在内的ATG和其他技术项目营收为1700万美元。

Uber三季度月活跃用户数（MAPC）为1.03亿，低于分析师预计的1.04亿。季度总订单额为164.65亿美元，同比增长29%。

Uber上调了全年指导目标，预计第四季度调整后的净营收增长会加速，将调整后净营收指导目标提高2.5亿美元，并预计全年调整后的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)亏损为28-29亿美元。

季度末Uber持有的非限制现金和现金等价物为127亿美元，比上季度增加9亿美元。该公司称，通过发行12亿美元高级无担保票据和向ATG投资10亿美元，获得了更多现金。

Uber CEO达拉·科斯罗萨西表示：“季度业绩说明打车业务Rides的盈利能力在增长，该服务调整后的EBITDA利润同比增长52%。外卖服务Eats的营收和抽成增长也在加速。我们高兴地看到，持续保持行业领先、更好的财务自律和全行业转向更良性增长使我们取得这样的财务业绩。”

当日Uber股价跌0.29美元或0.92%，收盘报31.08美元/股。盘后该股跌1.74美元或5.6%至29.34美元/股。

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关键词：Uber

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