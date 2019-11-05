微软发布首个Chromium版Edge浏览器稳定预览版

微软在Edge Insider 网站发布了首个 Chromium Edge 发布候选版本。

在Microsoft Ignite 2019会议上，微软副总裁 Yusuf Mehdi表示，Edge 浏览器的稳定版将于2020年1月15日正式发布，该版浏览器将支持90多种语言。Edge目前的版本号是 79.0.309.7，它是基于谷歌的Chromium 78 稳定版。与Edge的Beta、Dev和Canary版本不同，稳定版本安装后将完全取代原来的Microsoft Edge。

Microsoft Edge 浏览器虽然是基于 Chromium 引擎，这是一个优化的、稳定的、高度兼容的渲染引擎，但微软却使用它集成了自己的特性，如下：

Collections

Microsoft Edge 包括一个名为Collection的功能，允许用户更高效的保存页面、对标签内容进行分类，甚至可以将Collections导出至Microsoft Word或者Excel中，以便保持信息的组织性和易访问性。

Windows Defender Application Guard

Microsoft Edge包含了一个名为Windows Defender Application Guard的功能，它允许你将浏览器启动到虚拟沙箱中。此沙箱阻止网站访问正常的Windows环境，从而保护你免受攻击工具包、恶意程序和其他活动的影响。

Internet Explorer Mode

微软已将Internet Explorer模式添加到Microsoft Edge浏览器中，该功能允许用户在Edge浏览器中以IE模式打开网页，通过打开一个新选项卡，该选项卡使用Internet Explorer 11引擎渲染网页。

Block Potentially Unwanted Programs

微软正在测试一项新功能，允许你使用SmartScreen阻止可能不需要的应用程序，也称为PUA或PUP。当启用此功能并尝试下载被归类为PUA的程序时，SmartScreen将阻止下载文件，如下所示。

Easier method to clear browsing data

在谷歌Chrome中清除浏览器数据时，会自动显示清除浏览历史记录、cookie和站点数据以及缓存的图像和文件的选项。对于其他类型的数据，如密码、站点权限、托管应用程序数据或自动填充信息，你还需要单击“高级”选项卡。

为了简化操作，Microsoft Edge将在一个接口中自动显示可以清除的所有类型的数据，使得用户可以更容易地选择希望清除的所有数据，并立即将其全部删除。

New Microsoft Edge icon

上周末，微软推出了Edge浏览器的新图标。官方在Microsoft Ignite 2019会议中正式声明了这一更改。但目前还不清楚微软何时会开始使用这个图标，因为现发布的Edge stable 预览版使用的仍是旧图标。

微软Edge下载，点此链接。