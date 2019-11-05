海尔、创维等被约谈，智能电视开机广告为何关不掉？

近日，江苏省消保委结合智能电视开机广告消费调查情况，依法约谈海信、创维、夏普、长虹、小米、海尔、乐视7家电视企业，并提出履行售前告知开机广告、提供广告一键关闭功能等整改要求。





随后，央视曝光了开机广告去不掉背后的“猫腻”：消费者在确定购买电视前，销售人员一般不会主动告知消费者智能电视带有开机广告，而卖场所卖的电视是在商场模式下才没有广告。报道称，江苏省消保委的线上问卷调查结果也证实了这一情况。

开机广告随着互联网电视应运而生，成为了互联网电视的“标配”，与此同时，开机广告给智能电视厂商带来了高额利润，售价甚至达到180万/天。那么，假如开机广告被取消，将会给智能电视厂商带来怎样的影响？

对此，业内专家表示，因为广告是收费平台最大的一个收费项目，所以短期内各电视厂商不会彻底取消开机广告，但很可能会控制在规定的时长之内。此外，随着5G技术的发展，智能电视的盈利模式逐渐多样化，在开机广告的设置方面，企业还应该逐渐给予消费者一定的选择权。

买电视送广告，开机广告成智能电视“标配”

今年7月，江苏省消保委调查收集的15858份有效线上问卷显示，96.4%的消费者告知家中智能电视存在开机广告，50.16%的消费者告知开机广告无法中途关闭，90.66%的消费者认为有必要对开机广告进行整改。

关于被约谈一事，长虹方面对媒体回应称，正在针对江苏省消保委提出的问题进行改善。夏普则对外表示，目前内部正在根据消协的要求进行开发评估，具体内容会在消协要求时间内会出答复。蓝鲸TMT记者就开机广告的相关情况向创维、海信方面相关人士咨询，对方均表示不知情。

开机广告的话题一度成为网民热议话题，今年7月底，华为荣耀业务部总裁赵明在微博发起关于用户对电视开机广告的调查，曾引起网友关于智能电视开机广告的热烈讨论，彼时，参与调查的人数共计2.8万人，其中有2.3万人对开机广告零容忍。

8月10日，荣耀智慧屏发布。值得注意的是，荣耀智慧屏具有“无开机广告，1秒唤醒，2秒开机”的特点。赵明表示，荣耀智慧屏不仅现在开机无广告，永远也不会有开机广告。

随后，智能电视开机广告更是逐渐从一个行业话题变成一个社会话题。开机广告几乎成为了彩电的“标配”，据不完全统计，每个电视品牌的开机时长各不相同，分布于5-40秒之间。目前，智能电视仅LG、松下、三星、索尼无开机广告。

某智能电视品牌用户刘飞（化名）对蓝鲸TMT记者表示，“开机广告类型多样，有公益广告、明星宣传作品广告等，节目中间也会插播广告，与视频应用广告相似。”

就开机广告的相关法律问题，中国人民大学法学院刘俊海教授对蓝鲸TMT记者表示，若经营者存在销售时未告知用户存在开机广告或未能提供一键关闭功能、不能使用户自主关闭开机广告等行为，便侵害了消费者的选择权、公平交易权、知情权，“企业要有严格的产品设计标准，严格的售后体系，严格的内控体系，严格的问责体系，这样才能更有核心竞争力可言。”

开机广告售价高至180万/每天，或难彻底清除

开机广告伴随着互联网电视的诞生而生。2013年5月，乐视发布第一代电视X60，开启了互联网电视元年。一时间互联网电视品牌风生水起，小米、微鲸、看尚、暴风等各大互联网公司纷纷推出互联网电视，就连传统电视品牌海信、TCL等也纷纷布局。彼时，大多数互联网电视品牌采取了内容补贴硬件的“乐视模式”。

产业观察家洪仕斌表示，智能电视开机广告泛滥的原因主要有两点，“其一，智能电视的硬件利润空间比较单薄，广告可以带来一定的盈利；其二，智能电视商业模式正在发生改变，电视不仅可以播放电视节目，更是未来智慧家庭的终端入口。”

据了解，目前55英寸的智能电视均价仅在2000元左右。业内人士表示，开机广告已成为互联网电视的重要盈利来源之一。有媒体报道称，2017年时，乐视TV的开机广告售价就已达到180万/天，这个价格甚至赶超了《新闻联播》播出前后的十秒广告。

以酷开电视为例，在广告方面，酷开构建了多达16种广告投放模式，从开机、主屏页面、频道入口、AI语音互动到活动、专题等，一块OTT大屏形成了一个矩阵化的广告系统。据了解，2018年酷开网络广告业务增长72%。

从营收方面分析，近年来，智能电视厂商的互联网内容服务营收贡献比有了显著提升。小米集团财报显示，2019年第二季度，小米互联网服务收入达到46亿元，同比增长15.7%，仅占公司整体收入的8.8%。其中，小米广告业务收入达25亿元。

根据创维2019年半年报，截至2019年6月30日，创维的互联网内容及广告收入为3.76亿元，较去年同期的2.70亿元同比增长39.3%，其在中国市场智能电视机的激活用户数超过3800万，日均活跃用户数超过1300万。

关于开机广告未来的走向，洪仕斌表示，“任何一个产品或者商业模式，最终的目的是要能够盈利，未来开机广告会不会在行业内被砍掉，还是要看开机广告的商业模式能不能行得通，未来开机广告不太可能被完全消除，因为广告是收费平台最大的一个收费项目，但很可能会控制在规定的时长之内，这就需要行业给出一个标准。”

智能电视盈利模式多样化，用户应有权选择开机广告的去留

奥维互娱总经理黑维炜曾表示，2019年，OTT商业运营将进入爆发期，在规模、平台、商业化三大要素的影响下从量变引发质变，进入发展的"黄金时代"。据《2019年中国OTT发展预测报告》显示，2019年OTT广告规模预计达到109亿，其中开关机广告约为26亿，占比高达24%。

然而，这背后是电视厂商承载的彩电行业量额双降的压力。据AVC全渠道推总数据显示，2019年Q3中国彩电市场零售量1034万台，同比-3.6%；零售额277亿元，同比-10.4%。市场自2018年Q4以来，开启连续四个季度下滑态势，低迷成为常态。

此外，彩电市场的利润率连年下跌。数据显示，2016-2018年，彩电行业TOP3品牌合计营收逐年上升，但利润率和利润增长率却连年下跌，利润增长率分别为-18.5%、-25.2%、-33.2%。

那么，未来如果取消开机广告将会给智能电视厂商带来何种影响？对此，资深产业经济观察家梁振鹏表示：“取消开机广告，智能电视厂商的收益可能会受到影响，因为智能电视硬件利润很低，厂商希望从内容平台运营上获得一部分利润，内容平台运营最主要的收入来源就是开机广告。”

与此同时，梁振鹏表示：“企业应该允许用户自主选择广告的去或留，如今企业在智能电视平台运营上有很多方式可以获得利润，例如大屏幕电视游戏、电视购物、在线教育等等，企业可以探索的盈利模式有很多，但无论哪种模式，企业还应该给消费者一定的选择权。”

洪仕斌对梁振鹏的观点表示认同，他表示：“未来智能电视有很多盈利通道，比如付费会员、可视电话入口等，此外，随着5G时代的到来，电视作为智能大屏终端还会开发出更多的功能与用途。”

那么，对于用户而言，今后还会不会在继续选择载有开机广告的互联网电视呢？

刘飞（化名）对蓝鲸TMT记者表示：“现在人们大部分娱乐时间被手机和电脑占据，偶尔看电视，不会觉得开机广告对观看节目有什么影响，平时用腾讯、优酷、爱奇艺这类平台看视频也会有广告。互联网电视售价低廉，今后还是会支持互联网电视。”另一名用户则表示，开机广告对其观看节目造成一定影响，希望电视厂商可以在一定程度上缩短广告时长或提供一键关闭功能。