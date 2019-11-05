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Ubuntu Linux将支持所有树莓派设备

2019-11-5 8:34:50来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

Canonical近期公开了对Raspberry Pi 4的支持计划，并表示将支持所有Raspberry Pi设备。

随着Ubuntu Server 19.10版本的发布，Canonical宣布正式支持Raspberry Pi 4，Raspberry Pi 4性能强大，但成本较低，可以在边缘整合计算工作负载。

在博客中，Canonical表示将努力为Raspberry Pi系列中的所有主板提供全面的官方支持，Canonical将为现有和即将推出的Raspberry Pi提供 Ubuntu Server和 Ubuntu Core支持。

Raspberry Pi 4 B有1GB、2GB和4GB几种不同的RAM选择，但是，目前Canonical官方仅支持1GB与 2GB版本。由于内核错误，4GB RAM版本的正式arm64镜像不支持 USB开箱即用。Canonical工程师已确定内核修复程序，目前正在广泛测试这些补丁。Canonical表示，成功完成测试后，将在几周内推送更新。

不过开发人员可以使用临时解决方法在4GB RAM版本上启用USB。只需编辑文件/boot/firmware/usercfg.txt以将RAM限制为3GB，如下所示：

total_mem=3072

详情查看官方博客：

https://ubuntu.com/blog/roadmap-for-official-support-for-the-raspberry-pi-4

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关键词：UbuntuLinux树莓派

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