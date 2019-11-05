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打击垃圾广告，火狐Firefox将默认隐藏浏览器中的通知弹窗

2019-11-5 8:35:32来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

为了打击垃圾广告并改善网络运行状况，Firefox将从72版本开始默认隐藏浏览器中的弹出式通知，这一版本预计于2020年1月发布。

今年4月，Mozilla进行了一项实验，以了解用户与网页通知的交互方式。另外还研究了阻止通知过度侵入的不同方法。调查结果显示，绝大多数（97%）Firefox用户拒绝了通知，或完全阻止网站显示通知。

因此，Mozilla工程师决定从Firefox 72开始，隐藏从Firefox URL栏下拉的通知弹出窗口，并打算在URL栏中新增通知图标取而代之。新的通知图标将添加摆动动画效果，以便告知用户有可查看的订阅通知。用户需手动点击图标，通知弹窗才会呈现。

通知弹窗功能最早分别于2012年和2013年出现在 Chrome 22及Firefox 22版本浏览器中，并附带 Notifications API。它的初衷是允许网站显示通知，并在用户关闭网站的标签后提醒新内容。

但近几年来，该功能逐渐被恶意网站利用，Notifications API也成为了向用户推送垃圾链接的理想方式。曾经令人备受困扰的是计算机本地的弹出式广告，而在今天，它们已被浏览器中的垃圾通知所取代。

Malwarebytes的恶意软件分析师JérômeSegura认为，“与清理受感染的计算机相比，删除已经允许的通知实际上要容易得多”。显然浏览器制造商已经意识到该功能的风险，大多数浏览器已添加设置以阻止网站显示通知。但只有Mozilla率先行动，默认阻止通知弹出窗口。

Firefox Nightly版本已加入了此通知弹出窗口阻止程序。稳定版则要等到明年1月。目前可以通过任何浏览器的“设置”部分取消订阅接收来自站点的通知。大多数浏览器在“设置”部分中支持搜索功能，用户可以使用它来搜索“通知”选项，并阻止或取消订阅某些站点。

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关键词：火狐Firefox浏览器

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