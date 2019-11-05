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短视频TikTok扩张放缓，Q3全球下载量首次下滑

2019-11-5 8:49:30来源：凤凰科技作者：箫雨责编：骑士评论：

北京时间11月5日消息，移动应用数据分析公司Sensor Tower发布的最新数据显示，热门短视频应用TikTok自两年前上线以来首次遭遇了全球下载量下滑。

Sensor Tower称，截至9月份的第三季度，TikTok在苹果App Store、谷歌Google Play积累的新用户预计为1.77亿，同比下滑4%。这是TikTok季度新用户安装量首次遭遇同比下滑的情况。总体计算，TikTok今年目前为止已被大约5.64亿用户安装在了移动设备上，自上线以来的总安装量为14.5亿次。

TikTok下载量的下滑可能与其降低在Facebook的广告支出有关。Sensor Tower的数据显示，TikTok已经连续四个季度是美国Facebook平台上的最大应用安装广告商，但是在第二季度跌出了前十。这与TikTok在美国的新用户增长大幅放缓一致，该应用的新用户同比增速从第一季度的182%放缓至第二季度的只有16%。

“任何应用的增长都会有触顶的时候，更何况TikTok已经增长了这么多，”上海网络营销公司Reprise Digital董事总经理符传志(Alvin Foo)表示，“他们更应该关注商业化和发展方向。”

TikTok目前受到了美国国会议员和竞争对手的批评，并据称面临美国外国投资委员会(CFIUS)的安全审查。

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关键词：短视频TikTok

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