美股三大指数创新高，蔚来涨逾13%

【TechWeb】11月5日，美股周一收盘全线上扬，三大基准股指均创下历史新高。截至收盘，道指上涨114.75点，报27462.11点，涨幅为0.42%；标普500指数上涨11.36点，报3078.27点，涨幅为0.37%；纳指上涨46.80点，报8433.20点，涨幅为0.56%。

中概股集体走高 蔚来暴涨逾13%

阿里巴巴涨1.80%，拼多多涨2.51%，京东涨5.18%，网易涨6.28%，好未来涨0.77%，携程网涨3.37%，新东方涨1.87%，中通快递涨3.36%，爱奇艺涨1.47%，微博涨3.45%，搜狐涨4.53%，搜狗跌1.90%，畅游涨0.73%，蔚来涨13.16%。

搜狐（NASDAQ:SOHU）公布财报称，搜狐第三季度总收入为4.82亿美元，同比增长9%；净亏损为2100万美元，去年同期净亏2600万美元，同比减少19.2%。

蔚来（NYSE:NIO）10月交付量2526台，创2019年新高，环比上涨25.1%，同比增长61%；ES6 10月交付2220台，环比增长28.6%。ES8交付306台，全年累计8038台。

搜狗（NASDAQ:SOGO）第三季度营收22亿元，同比增长17%；非美国通用会计准则下的净利润2.83亿元，同比增长47%，创历史新高。

畅游（NASDASQ:CYOU）第三季度总营收为1.11亿美元，同比增长9%；净利润为3400万美元，较去年同期的6800万美元下滑50%。

原国家新闻出版广电总局官方显示，新一批国产游戏版号名单更新，有22个游戏获批，审批时间为11月1日。其中，网易（NASDAQ:NTES）的《梦幻西游三维版》等游戏获得版号。

达内时代科技集团有限公司(NASDAQ：TEDU)周五表示，其董事会独立审计委员会进行的调查发现，该公司多年来公布的收入不准确，该公司管理层正在评估重新发布财报的必要性。此外，上周该公司收到了纳斯达克交易所的通知，称该公司仍不符合在该交易所继续上市的标准。

大健康综合服务提供商上海易恒健康生物科技有限公司拟于纳斯达克挂牌上市，交易代码为“MOHO”，以每股10-12美元的价格发行437.5万股美国存托股票。

祁连国际通过万通证券递交首次公开发行（IPO）文件，计划在纽约证券交易所上市，股票代码为QLI。

大型科技股齐涨芯片股全线上扬

其中，奈飞涨2.11%，谷歌母公司Alphabet涨1.36%，亚马逊涨0.74%，苹果涨0.66%，微软涨0.58%，Facebook涨0.57%。芯片股全线上扬，赛灵思涨4.24%，AMD涨4.01%，英伟达涨3.90%，博通涨2.84%，美光科技涨2.50%，德州仪器涨2.48%，西部数据涨2.10%，英特尔涨1.95%，高通涨1.81%。其他个股中，伯克希尔哈撒韦A类股涨0.98%，斯普林特跌2.38%，麦当劳跌2.73%，安德玛跌17.93%，菲亚特克莱斯勒涨2.86%。

伯克希尔哈撒韦（NYSE:BRK.A，NYSE:BRK.B）三季度营收和净利润均超过预期。伯克希尔第三季度营收649.72亿美元，同比增2.4%；净利润为165.24亿美元，同比下滑10.87%，市场预期为88.84亿美元。

美国第三大移动运营商斯普林特（NYSE:S）于周一美股盘前公布财报，第二季度净亏损2.74亿美元，上年同期为盈利1.96亿美元；总营收同比下滑逾7%至77.95亿美元，上年同期为84.33亿美元。经调整EBITDA为26亿美元，每股亏损0.07美元。

外媒援引消息人士称，美国联邦执法官员正在调查安德玛（NYSE:UA）的会计行为，以确定这家运动服装生产商是否将销售额从一个季度转移到另一个季度，从而让财务状况显得更健康。此外，安德玛下调其全年营收预期。

赛门铁克(NASDAQ:SYMC)宣布，博通公司(NASDAQ:AVGO)以107亿美元收购赛门铁克企业安全资产的交易已经完成。赛门铁克同时宣布，已将“赛门铁克”品牌交由博通，并将公司名称更改为“NortonLifeLock Inc.”，立即生效。

明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）在周一接受采访时表示，在通胀加速上升之前，美联储不应该再次加息。“（美联储应该在）今天公开宣布，在核心通胀率回到2%的目标之前，我们不会加息。”卡什卡利在周一接受采访时说道。“那不是降息的承诺，也不是永远保持（利率）不变的承诺，只是说我们不会过早加息。”

纽约联储市场操作监管及分析主管罗根表示，迄今为止，储备购买计划进行的很顺利；如果需要的话，可以调整购债的节奏和其他指标；自9月以来，货币市场表现平稳，美联储在保持监测状况。