中国移动入侵防御设备(IPS)集采：新华三、华为等中标

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中国移动采购与招标网昨日发布2019年至2020年入侵防御设备(IPS)集中采购中标结果公示，中标人为新华三、华为、北京天融信三家公司。
具体中标情况如下：
标1/包1的中标人为新华三技术有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司。
标2/包1的中标人为华为技术有限公司、新华三技术有限公司。
历史信息显示，该项目为集中招标项目，采购满足期为1年。采购规模共计789台，其中典配1（100G）379台，典配2（40G）225台，典配3（20G）185台。
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