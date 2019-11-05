美参议员抨击苹果投钱解决住房危机：危机就是苹果造成的

IT之家11月5日消息 据9to5mac消息，苹果今天宣布将启动一项价值25亿美元（约合人民币175.6亿元）的计划，以解决加利福尼亚州的住房危机，苹果希望在其本州解决房价飞涨的问题。

这一消息宣布之后，美国民主党总统候选人参议员伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)对苹果公司进行了猛烈抨击，称苹果公司没有缴纳其应缴的税款，从而导致了住房危机。

桑德斯在一份声明中表示，苹果公司为加州住房危机投入25亿美元是一种“虚伪”的行为。他指责苹果公司“在住房危机中砸钱”，其实这个结果是它“一手造成的”。

这位佛蒙特州的参议员解释说，苹果公司的声明是为了“转移人们对真相的注意力”，他表示，“苹果宣布将进入房地产贷款业务，是为了转移人们对苹果导致加州住房危机这一事实的注意力。我们不能指望企业逃税者来解决加州的住房危机。”

桑德斯详细解释称，苹果今天宣布这则消息是“为了逃避数十亿美元的税，继而从纳税人那里再获得8亿美元的补贴，并将2500亿美元的利润留在海外”。

不过，加州州长纽森(Gavin Newsom)则对苹果25亿美元的承诺表示赞许，称这是“无与伦比的财务承诺”。苹果的承诺包括10亿美元的经济适用房投资、10亿美元的首次购房者抵押贷款援助以及价值3亿美元的苹果土地用于经济适用房项目。。