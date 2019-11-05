波音载人飞船发射测试总体成功，只一个降落伞未开

11月5日消息，据国外媒体报道，波音公司(Boeing Co)当地时间周一表示，在CST-100 Starliner太空船未载人安全测试中，三个降落伞中的一个未能成功打开。这个型号的太空船将用于运送宇航员往返于国际空间站。

在CST-100 Starliner首次飞往国际空间站之前，波音公司先要对这个航天器的中止系统进行测试，以证明航天器在发射台、或者在升空过程中出现紧急情况时，具备有足够的能力让宇航员安全返回地面。

波音公司发言人托德·布雷赫（Todd Blecher）在电子邮件中表示，“降落伞未能全部成功打开，发生在对所谓的“紧急中断发射”系统（pad abort）测试中，这个系统设计目的是在紧急情况下确保航天舱人员安全。”

“现在确定降落伞没有成功打开的原因，还为时过早，”布雷赫表示，“但是，对于测试参数和乘员安全来说，如果三个降落伞中有两个成功打开，则是可以接受的。”因此，布雷赫表示，当地时间周一上午的这次测试总体上是成功的。

波音公司和美国宇航局（NASA）称，他们的目标没有变化，即CST-100 Starliner太空舱，仍计划于12月17日发射到国际空间站，不过此次并不搭载宇航员。

美国宇航局已经选择波音公司和埃隆·马斯克（Elon Musk）的SpaceX公司，作为主要承包商，建造火箭及太空舱发射系统，将美国人送往太空轨道研究实验室。

降落伞一直是这两家公司面临的最严峻的技术挑战之一，降落伞是为了减缓太空舱在超音速返回地球时的速度。

SpaceX公司和美国宇航局表示，SpaceX Crew Dragon载人舱在今年3月份成功进行无人发射之后，它现在正致力于在明年第一季度进行首次载人试飞。

针对当地时间周一上午的这次试验，美国宇航局在一份新闻稿中称是“可以接受的”，这也是对波音公司发言人托德·布雷赫上述声明的回应。