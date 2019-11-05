乐视贾跃亭、锤子罗永浩拿货不给钱？江苏辰阳电子太艰难了

11月3日，丹阳人民法院对北京锤子数码科技有限公司及罗永浩实施限制消费：

限制其旅游、度假、购买不动产的高消费行为，甚至其连飞机列车软卧及高铁都不能坐了。

据江苏丹阳市人民法院对北京锤子数码科技有限公司发布的消费禁令来看，2019年09月04日丹阳市人民法院立案执行申请人江苏辰阳电子有限公司申请执行买卖合同纠纷一案。

由于锤子数码科技公司未履行生效法律文书确定的给付义务，根据相关规定，北京锤子数码科技有限公司及单位(法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人)罗永浩被限制不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：

（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；

（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；

（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；

（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；

（五）购买非经营必需车辆；

（六）旅游、度假；

（七）子女就读高收费私立学校；

（八）支付高额保费购买保险理财产品；

（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

丹阳限制令部分截图

对此，罗永浩本人于当天发出微博发出声明表示，虽然过去的10个月一直都在和时间赛跑，而且跑的还挺好，但还是上了法院的限制消费令名单，即所谓的“老赖”名单，我的创业过程算是相当完整了。很多朋友发短信问候，我就写个长文一并答复了。

而昨日，丹阳法院执行局局长明确回应道，罗永浩即使“卖艺”也会还债，作为一名社会公众人物，更应该给社会大众做好“诚信”的表率。

限制消费和失信有明确的关系吗？

今日最新消息，广东广强律师事务所律师曾杰辩护认为，罗永浩不是“老赖”，也没有5次接到限制高消费令。很多人包括部分媒体甚至是罗永浩自己，都以“老赖”一词形容罗永浩，这是错误的。

事实上最关键的一个问题是，罗永浩是被限制高消费，被列入“限制高消费名单”，不是被列入“失信被执行人名单”（传说中的老赖名单）。

因此罗永浩不是“老赖”，只是被限制高消费，另外锤子罗永浩也没有5次接到限制高消费令。

这件事是据此前罗永浩已经五次被限制高消费的报道，其理由是根据执行信息公开网上的信息，已经有很多个叫罗永浩的被限制高消费。

实际，我们除了关注老罗的同时，我们也应分一点注意力在那些拖欠的企业上，比如上述江苏辰阳电子有限公司。

这家公司其实一直都活在我们身边，大家用的安卓手机充电头大部分都是江苏辰阳电子有限公司制造的，但其之前早有被乐视拖欠欠款为还，现在又来了锤子，此外也还有很多别的欠款未收回。

2014年，锤子科技创始人罗永浩正式发布Smartisan T1手机，而后于今年十月离开坚果手机团队，顺利进入电子烟行业。

但老罗的路并不是很顺利，老罗这边刚发布了电子烟广告，那一边国家电子烟的禁令就来了。据丹阳市人民法院公告：

此次限制令完全是由于锤子数码科技有限公司未在规定期限完成给付任务，

此外还有乐视（图片来自壹网吃喝玩乐）

抛开正在风口的老罗不看，对于这些下游实业制造商，通常先拿货再给钱是常态，但也总有给不起的时候，下游企业不容易，丹阳电子公司很难呐。