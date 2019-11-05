官方最全最详细解答：诺基亚手机出现异常怎么办？

手机早已不是一个简单的通讯工具，它在生活中扮演着越来越重要的角色，时刻影响我们的生活、工作和学习。如果手机出现异常 我们应该怎么办？诺基亚手机官方带来解答。

下面是官方整理的有史以来最认真、最详细、最完整的诺基亚手机官方售后服务教程。帮助大家在最短的时间内解决困难。

不用想，直接拨

遇到任何有关诺基亚手机的售后问题，欢迎第一时间致电诺基亚手机售后客服热线。小诺会在 周一到周五 09:00-21:00 ，周末 09:00-18:00 ，为你提供专业细致的售后服务帮助。

小妙招解决

如果你的手机遇到无响应、死机、黑屏等情况，可以尝试以下步骤帮助手机恢复正常。



手机黑屏、无响应



当你的诺基亚智能手机出现黑屏、手机无响应、卡住不动等情况时，请不要担心！（坐和放宽） 确保你的手机电量充足情况下，同时按住 电源键+音量增加键 约 10 秒，直到手机震动。此时，你的诺基亚手机会重新启动并恢复正常。

耗电太快、续航异常

如果你的诺基亚智能手机出现耗电太快等异常情况，请尝试以下步骤查看手机的设置：

1） 打开手机内置的 “手机管家”

2） 进入 “锁屏清理”功能

3） 将不需要后台运行或接收消息推送的软件，取消勾选

你还可以通过 “设置 – 电池 – 电池用量 ”查看手机充满电以后的电池用量，掌握详细的电池用量信息。

收不到微信、QQ等消息推送

手机锁屏以后，软件的消息全部收不到？很有可能是因为手机设置出现了异常。跟着下面操作，及时收到软件的推送：

1） 打开手机内置的 “手机管家”

2） 进入 “锁屏清理”功能

3） 在需要接收消息推送的软件，如微信、QQ后勾选“自动唤醒”和“锁屏保留”

我们来帮你解决

如果你的手机遇到硬件故障，如屏幕碎坏、镜头无法工作等情况，你可以通过以下方式寻求我们的帮助。



联系售后服务中心



诺基亚手机在中国大陆拥有 170+ 线下售后服务中心，接近 100 家支持现场维修服务。如果需要对手机进行检测，或者更换后盖、屏幕等硬件时，可以通过：

1） 拨打售后服务热线： 400 800 0826 ，查询售后服务中心地址

2） 登陆诺基亚手机官网 www.nokia.com.cn/phones，进入 “相关支持”即可查询到所在地的售后服务中心

3） 点击微信或者微博菜单栏中的“客户支持”，选择“人工客服”，即可获得细致专业的售后服务支持

申请寄修服务

为满足更多用户的需求，目前诺基亚手机已经在济南、深圳和成都三个城市建立了寄修服务中心，下单后系统会自动派发至距离最近的寄修中心，以最快的速度完成手机维修。画个重点：保修期内的产品全部享受 双向免运费 ！

1） 关注“诺基亚手机”微信公众号

2） 点击菜单栏的“客户支持”，选择“寄修服务”

3） 点击“寄修下单”

4） 填写好手机信息以及故障描述后，点击“我要寄修”

备用机服务

在线下售后服务中心进行手机维修的时候，可以根据维修情况申请备用手机。每一家诺基亚手机售后服务中心均提供备用机服务 ，满足条件即可免费申请试用。而对于多机党、多号党需要常备一部手机接听电话和接受短信 （其实只有验证码） 或者是需要全天保持通话在线的朋友，小诺要隆重地给大家介绍一位新朋友，关键词：耐用好看、18.5 天续航、还能听歌！