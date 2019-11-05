微软发布Azure Quantum：全栈式量子计算开放云生态

11月5日消息，据美国《连线》杂志网站报道，微软通过确保Windows操作系统能运行在许多不同类型的硬件上，并取得了今天的成就。而在美国当地时间周一，微软宣布其云计算平台将很快能访问目前最奇异的硬件：量子计算机。

微软是正在向量子计算领域投入巨资的几家科技巨头之一。通过利用神奇的量子力学过程处理数据，量子计算有望获得前所未有的计算能力。微软目前正准备推出一项名为Azure Quantum的云计算服务，为部分客户提供3台量子计算机原型机的接入服务。这3台原型机分别来自工程巨头霍尼韦尔(Honeywell)和两家初创公司——美国马里兰大学科学家创立的量子计算初创公司IonQ，以及耶鲁大学科学家创立的量子计算初创公司Quantum Circuits,Inc(QCI)。

微软并没有称这些量子计算机已经准备好提供有用的工作。现有的量子硬件的能力还太弱小。但与竞争对手IBM和谷歌一样，微软高管表示，开发人员和企业现在应该开始接触量子算法和硬件，以帮助业界了解这项技术的好处。

微软旗下量子计算研究团队Microsoft Quantum负责人克里斯塔·斯诺弗(Krysta Svore)指出：“我们知道，我们不可能拿出所有的解决方案：我们需要一个全球社区。”

微软命名为Azure Quantum的新服务将其之前发布的量子编程工具与其云服务整合在一起。编码器可以在模拟的量子硬件上运行量子代码，也可以在霍尼韦尔、IonQ或QCI的真实量子硬件上运行量子代码。

周一，在美国佛罗里达州奥兰多市举办的2019年度Ignite大会上，微软宣布了这项新服务，并表示将在未来几个月内推出。该公司的合作伙伴将在他们自己的设施中运行他们的量子计算机，但将通过互联网将他们的量子计算机连接到微软的云服务上。微软自己也有一个运行已久的量子研究项目，但它还没有制造任何量子计算硬件。

微软的Azure Quantum与IBM的一项服务有相似之处，后者从2016年开始提供免费和付费访问原型量子计算机的服务。谷歌上周宣布，该公司的一个量子处理器在计算方面超越了一台顶级超级计算机，达到了被称为“量子霸权”的里程碑。谷歌还表示，它将很快向部分公司提供远程访问量子硬件的服务。

微软的Azure Quantum服务的不同之处，在于它能让客户访问几种不同的量子计算技术，这可能是未来量子计算市场的一个方向。

由于量子硬件难以操作，预计大多数使用它的公司将通过云服务来操作，而不是购买或制造自己的量子计算机。到目前为止，IBM和谷歌的服务只限于让客户访问他们自己的硬件。

美国量子计算初创公司Strangeworks的首席执行官威廉·赫利(William Hurley)指出，微软的模式更像现有的计算行业，云提供商允许客户从英特尔和AMD等不同的公司选择处理器。他表示：“目前我们正处于量子计算作为一个产业发展的阶段，你想尝试尽可能多的东西。”