FreeBSD 12.1发布，稳定可靠的类 Unix 操作系统

FreeBSD 是一个类 Unix 操作系统，包含安全性、原生 ZFS 文件系统 、内置 DTrace、Jails 以及拥有优秀的网络性能被众多极客追捧，很多企业也都基于 FreeBSD 的系统层定制了自己的产品，比如 macOS / iOS / OPNsense / pfSense / FreeNAS 等产品，尤其是 12.0 发布之后整个系统拥有非常好的稳定性之外在性能方面得到了明显的提升。

目前的 FreeBSD 已经支持最新的 KDE Plasma 5.17.x / Wayland / Gnome 3.28.x 等桌面环境，配合使用 pkg 包管理器更方便的将其作为个人工作站系统使用。

此版本是 12.x 系列的一个小版本，更佳稳固 FreeBSD 12.x 系列的特性，也提升了基础软件的版本。

主要更新：

BearSSL 引入到基础系统中

将基于 LLVM 架构的 clang、llvm、lld、lldb、compiler-rt 工具集 以及 libc++ 升级到 8.0.1 版本

OpenSSL 升级到 1.1.1d 版本

以及更多用户层面的实用得到更新

针对 12.0 的很多改进..

完整的更新文档请查看 【 FreeBSD 12.1-RELEASE Release Notes 】。

版本下载：

FreeBSD 12.1-RELEASE 安装镜像文件下载源：

FreeBSD 12.1-RELEASE 虚拟机镜像文件下载源：

安装 FreeBSD 或更新现有机器到 12.1 版的请参见：