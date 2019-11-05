欢瑞世纪被重罚452万背后：连续4年财务造假，造假金额过亿

中国证监会对欢瑞世纪历时两年的调查终于落下帷幕，欢瑞世纪坐实财务造假，重组信披违法违规，被累计重罚452万元。

2017年7月，欢瑞世纪发布公告称，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。当时外界普遍猜测，欢瑞世纪被调查与其公司业绩有关。

欢瑞世纪原名星美联合，2015年开始借壳之路，先是成为星美联合控股股东，再将旗下资产注入上市公司。欢瑞世纪实际控制人陈援和钟君艳夫妇直接和间接持有星美联合股份后，星美联合发布公告称，计划以非公开发行股份购买欢瑞文化陈援、钟君艳等60名股东所持有的欢瑞影视100%股权。

在这笔交易披露的信息中，欢瑞影视2012、2013、2014年营业收入分别为25881.43万元、20091.26万元和29420.49万元；归属于母公司所有者净利润分别为7034.81万元、2950.52万元和5110.67万元。其中，欢瑞影视在2014年的营收为2.9亿元，总估值却达到30亿元，超过上市公司营业收入的100%，构成重大资产重组。

2016年11月，欢瑞世纪完成重大资产重组，剥离了原有的主营通信业务转型影视行业。转型后首份年报依然业绩喜人，2016年营业收入达到7.39亿元，同比增加55%，净利润达2.65亿元，同比增长54%。不过，仅仅3个月之后就出现逆转，2017年第一季度，欢瑞世纪由盈转亏，净亏损2895万元。

11月4日，中国证监会重庆监管局下发的三纸《行政处罚决定书》揭露，上述业绩数据存在水分，欢瑞世纪连续造假4年，造假金额过亿，并由此开出了累计452万元的罚单。

证监会列举欢瑞世纪业绩造假四宗罪

根据证监会行政处罚告知书，欢瑞影视未能提供真实、准确、完整的2013年度、2014年度、2015年度及2016年半年度的财务数据，导致欢瑞世纪公开披露的重大资产重组文件存在虚假记载及重大遗漏。

具体来看，欢瑞世纪的业绩造假主要来自四个方面：提前确认收入虚增营业收入、虚构收回应收款项少计提坏账准备、推迟计提应收款项坏账准备、控股股东及其关联方占用欢瑞影视资金。

其中，欢瑞影视于2013年12月确认《古剑奇谭》版权转让收入4905万元，发行收入147万元，同期结转成本2571万元。但事实上，欢瑞影视与湖南广播电视台卫视频道签订的《电视剧<古剑奇谭>中国大陆独家首轮播映权转让协议》生效时间为2014年2月17日，晚于欢瑞影视2013年12月确认《古剑奇谭》营业收入时间，且欢瑞影视在2014年6月27日才与湖南广播电视台完成《古剑奇谭》母带交接工作。

同样的，欢瑞影视在2013年12月确认《微时代之恋》版权转让收入18,867,924.53元，同期结转成本8,461,021.66元。而欢瑞影视与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订的《影视节目独占授权合同书》以及《补充协议》生效时间为2014年2月10日。

证监会调查显示，欢瑞影视2013年因提前确认收入虚增营业收入69,396,226.42元；2014年因提前确认收入虚增营业收入27,894,339.63元。

欢瑞影视因虚构收回应收款项25,500,000.00元，造成2015年年报少计提坏账准备4,250,000.00元，2016年半年报少计提坏账准备4,675,000.00元。

因推退计提应收款项坏账准备，造成欢瑞影视2013年少计提坏账准备52,000.00元，2014年少计提坏账准备208,000.00元，2015年少计提坏账准备2,340,000.00元。

在重大资产重组中，陈援、钟君艳、欢瑞文化在重组交易前后均与欢瑞影视和欢瑞世纪构成关联关系。欢瑞影视2013年年报未披露关联方占用资金700万元的关联交易，2014年年报未披露关联方占用资金余额700万元的关联交易，2015年年报未披露关联方占用资金余额3000万元的关联交易，2016年半年报未披露关联方占用资金余额3000万元的关联交易。

综上，欢瑞世纪的财务造假金额超过1亿元。

欢瑞世纪遭累计罚款452万元

中国证监会重庆监管局一共给欢瑞世纪下发了三纸罚单。罚单中涉及到本次重组的标的公司欢瑞影视、欢瑞影视重组前的原股东欢瑞文化和王贤民、欢瑞影视实际控制人陈援与钟君艳夫妇等。

第一张罚单作出了6项处罚：

一、责令欢瑞影视改正，给予警告，并处以60万元罚款；

二、对陈援给予警告，并处以60万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为实际控制人罚款30万元；

三、对钟君艳给予警告，并处以60万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为实际控制人罚款30万元；

四、对张睿给予警告，并处以10万元罚款；

五、对欢瑞文化给予警告，并处以30万元罚款；

六、对王贤民给予警告，并处以30万元罚款。

第二张罚单显示：对欢瑞世纪处以60万元罚款;对钟君艳处以30万元罚款；对赵枳程、张欣怡等9人分别处以5万元罚款。

第三张罚单显示：对欢瑞世纪处以30万元罚款；对钟君艳处以10万元罚款；对赵枳程、张欣怡等9人分别处以3万元罚款。

综上，欢瑞世纪累计被重罚452万元。

前三季度净利润下滑超96%艺人经纪难救业绩

欢瑞世纪坐视业绩造假，已经使其在资本市场的信用大打折扣。有律师指出，受欢瑞世纪虚假陈述影响的投资者，如果投资受到损失，可向公司和负责人提起赔偿诉讼。这意味着，欢瑞世纪可能还要背上许多诉讼纠纷。

▲欢瑞世纪2019年第三季度业绩数据

更糟糕的是，欢瑞世纪的业绩一直在持续下滑。财报显示，欢瑞世纪今年前三季度净利润566.85万元，同比下滑96.72%。其中，第三季度净亏损1258.07万元，去年同期为盈利1.23亿元。

欢瑞世纪在业绩报告中解释称，前三季度业绩下滑主要由于影视剧确认收入的部集数量减少、艺人经纪收入基本持平等原因。而第三季度由盈转亏则是由于未产生影视剧销售收入，营收主要来自艺人经纪收入。

欢瑞世纪旗下曾聚集了很多知名艺人，《古剑奇谭》捧红了杨幂、李易峰，但杨幂最终放弃千万股权激励，选择自立门户成立了嘉行工作室，之后欢瑞世纪副总裁贾士凯带着杨洋离开，李易峰宣布解约，杨紫也成立了个人工作室。

核心艺人的流失已经对欢瑞世纪的业绩造成明显影响，今年前三季度艺人经纪收入与去年相比只是基本持平。内忧外患之下，想靠艺人拯救其业绩，显然是很难的。