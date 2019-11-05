辗转一个又一个风口，不曾放弃的罗永浩12月发布会见

11月3日，丹阳人民法院对北京锤子数码科技有限公司及罗永浩实施限制消费：限制其旅游、度假、购买不动产的高消费行为，正式将其列入限制高消费名单。

当天晚上，罗永浩以锤子科技CEO的身份写了一篇千字长文《一个“老赖“CEO的自白》，回应了“老赖”名单事件。

他表示过去10个月里已经偿还了锤子科技6亿欠款中的3亿，并在这里向债权方、投资人，以及关心锤子科技命运的朋友们道歉，未来的一段时期会把债务全部还完。

即使最后公司彻底“垮掉”，他自己也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完，

“虽然过去的10个月一直都在和时间赛跑，而且跑的还挺好，但还是上了法院的限制消费令名单，即所谓的“老赖”名单，我的创业过程算是相当完整了。很多朋友发短信问候，我就写个长文一并答复了。“《一个“老赖“CEO的自白》的附文。

罗永浩这样的千字肺腑之言也得到了很多网友的支持，许多网友相信罗永浩一定会成功。“所以，请一定要成功，好吗？”、“老罗，加油！”网友们这样的字眼不断鼓励着老罗。

针对网友的回应，罗永浩表示“很惭愧，过分了”。同时，他也表示要坚定信息，不会逃避失败的责任，坚信打翻身仗没那么难，唤出“我们12月初发布会上见”。

罗永浩微博正文：“看了评论，很惭愧，过分了。明明是一个因经营企业无能，给相关机构和个人带来诸多麻烦和痛苦的失败者，怎么被夸的像一朵花一样。如果说还有点可取，也就是没逃避失败的责任而已。坚信打翻身仗没那么难，我们12月初发布会上见。”

事实上，这并非罗永浩第一次说出感人肺腑之言了。2017年，老罗也曾感言说：“我不会‘不再做手机’，就算锤子真的倒闭了，我也可以做一个叫“卷土”的品牌重新再来。”

即使是从锤子手机、子弹短信和聊天宝再到电子烟，辗转一个又一个风口，其实罗永浩从来都没有放弃过。

一位名叫“朱大测评”的网友曾评论罗永浩："坚强且生猛的，活下去。信你，老罗。“

在关于12月的新品发布会上，罗永浩本人也否认了网友关于“手机、智能家居、电子烟”的猜测，有网友调侃称，“是充气娃娃吗？”，罗永浩透露微微有点沾边了。虽然他曾承诺不会离开手机，这次年底的新品发布真的让人有点开始遐想了。

翻身仗并不难打，我们12月初发布会上见吧。