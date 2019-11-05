纯电汽车还不够刺激？英菲尼迪决心要玩增程式设计

与早早便进入到电动领域的日产相比，豪华品牌英菲尼迪的反应相对就冷淡的多，特别是到今天都还没能拿出具备足够竞争力的电动车，总有种输在了起跑线上的感觉。不过英菲尼迪表示他们目前已经做好了关于电动汽车的规划，并且还会带来全新的电动车设计思路。

英菲尼迪计划在未来三年时间内推出最少五款使用纯电或是混合动力的车型，其中包括一款基于今年刚刚发布的QX概念车打造的全新跨界车型。这款跨界车将会采用双电机布局，并且使用日产的Leaf e+电动技术，虽然目前还不知道QX概念车的量产版本会是何种规格，但有Leaf e+保驾护航，至少续航能力还是值得期待一下。

在QX概念车之外外，英菲尼迪还将会推出纯电版本的QX60以及跨界设计的QX55 Crossover Coupe，不过英菲尼迪的“秘密武器”还不止于此。

英菲尼迪的五款电气化车型中，还将包括一款全新的混合动力车型，这款新车在驱动方面使用纯电动机，而充入车内的汽油将会驱动燃油机来为动力电池进行充电，也就是所谓的增程式电动车。

增程式设计一定程度上可以缓解纯电动车的续航焦虑问题，另一方面还能提供与纯电动车相当的动力表现，算是一个非常折中的方案。英菲尼迪认为从目前来看增程式电动车拥有着相当巨大的潜力，同时他们对自己的新能源车研发能力也保持着自信，不知道这些全新电动汽车的出现，是否能挽救销量低迷的英菲尼迪呢？