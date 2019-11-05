数据中心太耗电，1100名员工签公开信要谷歌更环保

11月5日消息，据国外媒体报道，超过1100名谷歌的员工签署了一封公开信，要求谷歌承诺到2030年消除其碳足迹，并终止所有能够开采化石燃料的合同。

签署公开信的谷歌员工表示，他们考虑到自己工作对气候变化的影响，正在谷歌内部寻求变革。这封公开信的收信人是谷歌首席财务官露丝·波拉特(Ruth Porat)。谷歌员工今天在Medium上发表的一篇文章中写道:“鉴于全球气候危机的严重性和紧迫性，以及它对边缘化人群造成的不成比例伤害，我们这些员工呼吁谷歌承诺并发布一项全公司范围内的气候计划。”

亚马逊员工曾在9月份提出类似要求，并在9月20日全球气候罢工期间举行了1800名员工参加的罢工，而谷歌、Twitter、Facebook以及微软的员工都参与了此次罢工。亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)承诺在2040年前削减亚马逊的大量碳足迹。在气候罢工之前，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）宣布，该公司将在可再生能源领域进行历史上“最大的企业收购”。

虽然谷歌员工公开支持亚马逊员工在气候罢工期间提出的要求，但今天的公开信也是他们首次将这些要求传达给谷歌的领导层。

谷歌员工还要求谷歌削减用于否认气候变化的智库、游说者和政治家的资金。去年，谷歌资助了111名国会议员，这些议员90%以上的时间投票反对气候变化立法。

谷歌所有产品都运行在世界各地的能源密集型数据中心。仅在2018年，谷歌就消耗了大约10万亿千瓦时的能量，这相当于美国近100万户家庭全年的用电量。

在谷歌山景城总部工作的气候变化活动家、高级技术作家萨隆·坎贝尔·克罗（Sharon Campbell-Crow）指出，皮査伊承诺购买大量可再生能源的承诺还远远不够。

坎贝尔·克罗说:“我受到了亚马逊员工在全球气候罢工期间所作所为的鼓舞，亚马逊员工也受到了谷歌员工因谷歌不当处理性骚扰案件而罢工的鼓舞。”

“气候焦虑在我日常生活中是一个巨大的压力源，”谷歌用户体验云工程师萨姆·科恩（Sam Kern）如是指出。“我对自己的工作感觉不太好，因为我知道，我帮助创造的利润和我帮助建立的技术，将进一步推动采掘业经济，并将其有害影响转移到脆弱的社区。”

而在4日，美国国务卿蓬佩奥发布声明称，美国已正式通知联合国将退出巴黎气候协定。声明称：“根据协议条款，美国向联合国发出了将退出的正式通知。退出将于通知发出一年后正式生效。”2017年，特朗普宣布退出《巴黎协定》，引发国际社会强烈不满。

谷歌没有立即回复记者的置评请求。