2020款科尔维特Stingray首秀，通用五款新车亮相进博会

在正式召开的的第二届中国国际进口博览会上，通用汽车正式展出旗下皮卡、全尺寸SUV及最新超跑科尔维特Stingray车型，向大家展示一套兼具实用性、功能性和豪华感的展车组合，也是通用汽车少见的以跨子品牌的形式展现旗下多元化车型种类。

全新超跑超跑科尔维特Stingray

在今年7月美国亮相之后，科尔维特C8 Stingray正式登陆中国并首次在国际展会上亮相。这款车型从外观到内部结构上进行了全面变革，特别是从C7的前置后驱布局变成了中置后驱，以至于车辆前部尺寸有所缩短。

同时科尔维特C8 Stingray修改了车身Logo，进气格栅也再次加大。这将是科尔维特系列中速度最快的一款入门级科尔维特，百公里加速仅在3秒以内。

此外科尔维特C8 Stingray还受到一级方程式赛车和现代战斗机启发，在外观和内饰上都表达出了对速度和性能追求的激进感，不仅大量采用了碳纤维材料，还提供不同座椅供消费者选择。同时驾驶舱也因为发动机布局改变而获得了更多空间。

全新全尺寸SUV与皮卡登场

此次展出的雪佛兰Suburban是Suburban家族自1935年诞生以来的第十一代车型。作为SUV的鼻祖，Suburban现已成为整个汽车行业中使用时间最长的车型名称。这款全尺寸SUV拥有超大空间和丰富配置，最多可容纳9名乘客，在保证舒适便利的同时，能够轻松满足越野驾驶和城市出行的不同需求。

雪佛兰Silverado是雪佛兰品牌旗下全球最畅销的车型。这款车型拥有最具功能性的货箱、领先同级的载货能力以及行业首创的电动后挡板。此次在进博会亮相的Trail Boss特别定制版拥有出色的越野性能，能够满足极限越野爱好者的需求。

GMC Yukon XL Denali和GMC Sierra Denali是GMC品牌豪华旗舰车型的代表。其中GMC Yukon XL Denali全尺寸SUV标配电磁悬挂系统（Magnetic Ride Control），其搭载的自适应底盘和悬架能够在拖载重物时提供不错的驾控体验。该系统每秒可自动读取路面数据1000次，通过搭配自动液位控制系统（Automatic Level Control）和可选拖载功能，能够有效保证车辆的安全和稳定。

GMC Sierra Denali全尺寸皮卡配备两项GMC品牌专属科技。世界首款MultiPro后挡板提供六种独特功能，便于用户进入货箱及装卸货物；业内首创的碳纤维货箱拥有抗凹痕、划痕能力和耐腐蚀性。

在11月5日至10日期间，通用汽车会持续展出科尔维特C8 Stingray、雪佛兰Silverado、雪佛兰Silverado、GMC Yukon XL Denali和GMC Sierra Denali车型，厌倦了家用车车型的同学，不妨直面一下不同的美系车型文化，说不定其中真的新车让你心动下单了呢。