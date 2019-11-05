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Adobe Fresco绘画应用现已登陆Windows

2019-11-5 12:39:07来源：威锋网作者：Ruins责编：懒猫评论：

今年早些时候在iPad上发布的基于AI笔刷绘画应用Adobe Fresco现已登陆Windows平台，与iPad版本类似，Fresco的Windows版本对于Adobe Creative Cloud订户是免费的，对于非订户，则是每月9.99美元。

Adobe Fresco的主要卖点是它的Live Brushes（实时笔刷）功能——该技术基于Adobe Sensei人工智能，模仿现实生活中的油彩和水彩技术，旨在重现这些材料是如何混合在一起的。当你用水彩笔刷画画时，你会看到临近的两种颜色在画布上交汇并绽放，例如红色和黄色相邻使用，它们会自然地在边框处混合成橙色。你甚至可以用「水」对画作进行再铺垫，以稀释一些颜色，并促使色调之间混合出更多效果。

该应用还允许创作者使用矢量和光栅画笔绘制，结合Adobe Illustrator Draw和Photoshop的功能，使用者将能够导入Photoshop笔刷，以使用习惯的笔刷进行绘制和绘画。它支持Creative Cloud中的Photoshop文件，并导出为PDF以便在Illustrator中进行编辑。

根据Adobe的说法，Fresco for Windows的第一个版本适用于支持手写笔的设备，例如Microsoft Surface Pro或Wacom MobileStudio Pro。Adobe今年早些时候承诺也将开发适用于ARM Windows设备（例如Surface Pro X）的Fresco，不过该版本尚未发布。

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关键词：Adobe

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