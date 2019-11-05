市场监管总局：电商平台“二选一”问题突出，将展开反垄断调查

11月5日讯，市场监管总局今日召开“规范网络经营活动行政指导座谈会”，召集京东、阿里、拼多多、唯品会、云集等20多家平台企业参会，指出近期网络经营活动中存在的突出问题，并对规范网络经营活动提出具体要求。

座谈会指出，近期网络经营活动中存在的突出问题包括以下五个方面。首先，平台竞争加剧，“二选一”问题突出，引发各方关注。互联网领域“二选一”“独家交易”行为是《电子商务法》明确规定禁止的行为，同时也违反《反垄断法》《反不正当竞争法》等法律法规规定，既破坏了公平竞争秩序，又损害了消费者权益。市场监管总局将继续密切关注相关行为，对各方反映强烈的“二选一”行为依法开展反垄断调查，营造公平有序的市场环境。

其次，平台把关不严，导致销售侵权假冒伪劣商品、不符合产品质量安全标准商品、禁限售商品等违法行为频频出现，社会反响强烈。网络药品销售存在乱象，网上无资质售药，非法销售进口药品，违规销售处方药、禁用药、假药等问题比较突出，舆论高度关注。同时，个人信息收集和保护等问题突出，网络交易活动中屡次出现个人信息被违规收集、利用以及泄露、窃取的事件。

此外，网络集中促销活动中存在一些易发高发问题，主要包括：以虚假折扣误导消费者；促销活动中进行虚假宣传或发布违法广告；通过“刷单炒信”虚构自身商誉或以恶意评价损害其他经营者商誉；平台经营者通过合同格式条款排除或限制消费者权利、捆绑销售、以各种理由拒不履行七日无理由退货义务等；限制平台内经营者参加其他平台的促销活动，严重损害平台内经营者和消费者的合法权益等。

会议强调，网络市场的健康发展需要所有从业者的共同努力，需要大家共同遵循守法合规、公平竞争、权责相当的基本原则，严格遵守《电子商务法》等法律法规，切实履行法定责任，绝不能不择手段博眼球、打擦边球，片面追求流量和销量。