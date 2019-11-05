美团王兴谈“更好的十年”：未来两年奠定十年后局面

11月5日下午消息，近日，美团通过内网发出全员通知，鼓励全体员工参与一项名为“更好的十年”内部讨论。这项讨论将采取线上线下结合的方式，旨在形成公司上下对未来十年的共识。

美团此次全员讨论设计了三大主题，围绕组织人才、科技趋势和社会价值。其中，美团面向未来十年的组织人才建设被列到了首要位，希望全体员工讨论是：各级人才梯队如何建设，组织如何持续迭代。

美团CEO王兴在一个月内两次重点提及组织建设。9月底，他在内部沟通会再次分享了《领导梯队》这本书，提出未来十年，美团要让新一批各层级领导者成长起来，这是美团未来竞争力的重要来源。

10月底，王兴在美团一次培训会上谈到，现在更多思考的是组织和人才这件事。公司在初期，发展跟风口和机会相关。当公司越需要可持续发展，就越需要把组织建好。

“组织上，现在更重要的是吸引和保留一批人才，大家尽可能求同存异。”王兴说，“一家公司发展到七、八年，文化开始真正形成。我们就在这样一个阶段，我认为这是对公司发展非常关键的时期，未来两年会奠定公司五到十年之后形成的局面。这是真正组织成型的时候。”

人才方面，王兴强调，“我们更鼓励内部培养和选拔，一方面是文化更契合，另一方面也给员工更多的成长机会。公司要让新一批管理者成长起来，但我不想过分强调年轻的管理者，这两者是有些差别的。”

除人才建设外，科技创新和社会价值也是美团下一个十年的战略关注重点。对于科技创新，美团希望全体员工讨论的是：下一个十年，科技会如何变革，将产生哪些重大影响，可能蕴含哪些战略机遇。