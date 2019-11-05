苹果为何没赶上5G手机的“首班车”

2019年，被称为5G智能手机元年。包括华为、小米、OPPO、vivo、三星在内的全球各大手机厂商今年先后推出或即将推出5G手机，但苹果却没有推出5G iPhone，而是推出了不支持5G功能的iPhone 11系列机型。

那么，苹果为什么没有赶上5G手机的“首班车”呢？对此，苹果CEO库克是这样回应的。他表示，5G目前还有点超前，无论是基础架构还是芯片都还不够成熟，还不足以支撑推出一款高质量的产品。

此外，库克认为，苹果的目标从来都不是抢第一、抢首发，而是要做到最好，也就是要等待相关技术进入成熟期。

虽然库克解释称苹果未推出5G手机关键在于5G技术还不够成熟，但是很显然很多人对此说法并不买账。不少人觉得，这更像是苹果在为其5G技术的落后找的借口。

从各方面的报道来看，苹果未赶上5G手机的“首班车”主要原因在于无5G芯片可用。但在小编看来，即使有了5G芯片，苹果今年要推出5G iPhone在时间上也不太现实。

无5G芯片可用

自2017年1月以来，苹果和高通就陷入了一系列与专利有关的法律大战中。在法律大战开始后，两家公司的关系恶化，双方在芯片方面的合作也受到了影响。

今年1月份，苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯就曾透露，他们曾希望在2018年的新款iPhone中使用高通的4G芯片，但遭到了高通的拒绝，最后全部由英特尔供应。

虽然英特尔能够为苹果供应4G芯片，但在5G芯片方面就有点力不从心了。英特尔在5G芯片方面进展缓慢，跟不上苹果的节奏，这让苹果感到很不满意。

据外媒报道，英特尔原本打算在今年年底推出5G基带芯片，但是苹果在9月份就要发布新款手机，也就是说苹果今年还用不上英特尔的5G基带芯片。

虽然有传言称苹果也在自研5G芯片，但进展也比较缓慢，短时间内难以推出，预计最快也要到2022年才能推出，所以今年也就没有办法将其自研的5G芯片应用到iPhone中了。

此外，今年4月有媒体报道称，苹果曾有意向三星电子采购Exynos Modem 5100 5G基带芯片，但三星以产能不足为由拒绝了苹果的采购需求，这也导致苹果无5G芯片可用。

综上所看，在与高通达成和解之前，苹果没有可靠的5G芯片来源，这让它的5G iPhone之路走得异常艰难。

在时间上来不及

今年4月，苹果与高通达成了和解，并达成了专利授权和芯片供应方面的多年协议，这样一来苹果在5G芯片方面就有了保障，5G iPhone也就有了可能。

虽然与高通达成了和解，但是这并不意味着苹果今年就能推出5G iPhone，外媒表示最快也要等到明年，主要是5G调制解调器方面的原因导致苹果今年推出5G iPhone在时间上已来不及。

从历年的情况来看，苹果的新款手机从设计到生产再到发布差不多要历时一年的时间。而近几年苹果都是在9月份发布新款iPhone的，也就是说今年的新款iPhone差不多在去年的9月份就已经开始准备了。

在准备的过程中，苹果需要解决一个很重要而且很复杂的问题，那就是智能手机的调制解调器问题。

首先，苹果要能买到调制解调器，然后就是安装调制解调器，但安装这个步骤并不是那么简单，而且调制解调器的大小和性能也会对手机设计的多个方面造成影响。

除此之外，智能手机在大规模量产之前，手机厂商需要对调制解调器进行测试，电信运营商也需要验证相关手机能否在他们的网络中正常运转，以及它们能否提供可靠的上传和下载速度。

另外，从外媒的报道来看，新款iPhone的相关代工商在手机发布的那年初夏就开始试产iPhone，发布前一个月左右就开始大规模量产iPhone，这意味着新款iPhone在夏天就需要定型。

因此，即使苹果能从高通或者英特尔或者三星那获得5G芯片供应，但它要在今年的新款手机中加入5G芯片在时间上也来不及，而且它也没法掉头去重新整合。

俗话说“船小好调头”，但是像苹果这样一艘“大船”，要想掉头就没那么容易了，毕竟这是一个很复杂的问题，牵一发有可能会动全身。

总结

在小编看来，苹果今年未推出5G iPhone，根本原因在于时间上来不及。

虽然从今年的情况来看，苹果未赶上5G手机的“首班车”导致其暂时处于落后地位，但就未来十年的发展来看的话，苹果不一定会落后，甚至可能会超过其他手机厂商。

本月，市场研究公司Wedbush的苹果分析师丹·艾维斯（Dan Ives）在一份报告中表示，苹果明年可能会推出四款5G iPhone，而这些iPhone可能会使用高通的芯片。

也就是说，苹果明年可能就会加入此轮5G手机争夺战，仅仅比其他手机厂商晚了一点点。

虽然5G现在很流行，但这项技术还处于起步阶段，还不够成熟。要实现真正成熟的应用，还有很长一段路要走。所以，今年只是各大手机产商展开较量的开始，真正的较量会在5G技术真正成熟的时候。

正如库克所说，苹果并不是一个热衷于抢首发的公司，它更看重的是消费者的体验，所以它很有可能会等到5G技术真正成熟的时候才会发力。