小米电视：今年全年出货量力争做到中国第一

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11月5日消息，今天小米在北京召开小米CC9 Pro以及小米电视、小米手表的发布会。在会上，小米电视部总经理李肖爽立下了豪言：小米电视出货量力争做到中国全年第一。
李肖爽表示，2019年Q1-Q3连续3个季度小米电视出货量达到了中国第一。李肖爽表示要立下个Flag：销量力争做到中国全年第一。
此次发布会，小米发布了量子点电视小米电视5 Pro，55寸、65寸、75寸三个尺寸。据透露小米这款电视研发了2年。
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