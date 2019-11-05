试玩赛睿Sensei Ten游戏鼠标：经典重生与天比高

重生经典再利用是外设厂商常用的产品布局手段，有一些因为时代原因，阴差阳错成为传世经典的外设，在用户的心目中地位几乎无可替代——比如说，鼠标里面有微软无心插柳意外收获的IE 3.0，往后微软自己复刻了数回，但在使用者之间的评价却很难达到原来产品的高度。

相比之下，赛睿的经典鼠标Sensei，可能面临的境遇会比微软要好一些，一方面原因可能是它自己本身就是一个从做垫子开始发迹的正儿八经游戏外设厂商，另一方面，也许是十年之后的Sensei Ten真的有继承下Sensei的精髓。

经典鼠标复刻，最没有操作空间的地方就是模具了。为了还原之前由20余位不同游戏的职业玩家（包括DOTA2 TI双冠王N0tail，CS传奇狙击手markeloff还有顶级工具人GeT_RiGhT等等)，参与打磨出来的完美握持感，赛睿肯定不会在模具上进行大改（之前Sensei 310就是因为改了模具就有人觉得不适应）。于是赛睿Sensei Ten维持了老Sensei的经典对称手设计和鼠标身长线条，趴握姿势下接触面能舒展到掌根，弧面与手掌的贴合紧密，加上鼠标全身都使用了亲肤材质，手感很柔软，使用很舒适，只是汗手用户使用要多注意清洁。

赛睿Sensei Ten的重心位置调整得很好，基本处于鼠标的正中心部分，在移动时施力的均匀性上佳，哪怕是抓握姿势移动起来都不怎么会有“没有捏在受力点”上的空心感，在大幅度移动，需要抬起鼠标归位的时候，也没有一些鼠标由于重心靠前的容易产生的点头现象，是一只动起来会让人觉得跟手的鼠标。

虽然说还原经典手感大家肯定都满意，但距离Sensei的原型XAI诞生已经过去了十年，赛睿至少要在视觉上让这只鼠标有些不一样。模具上最明显的地方是鼠标左侧前半部分的位置有一个“天”的字样——赛睿在这里用了双关语来表明鼠标的身份，汉字天在日语中的音读发音即为Ten，恰好又和英语的十重音，而赛睿同时希望用“天”来阐明Sensei Ten在鼠标性能表现上能试与天比高，这么一个身份标识应该还是挺有信仰力加成的。

此外，赛睿在Sensei Ten的底部中心部分使用了半透明外壳，能透过塑料看到里面的电路板和原件，或许也是想说明十年来光学传感和信号传输的技术进步给Sensei Ten也带来了利好，只不过用户在使用时当然根本看不见，比起拇指尖端所指着的天字表达能力是不足了。

赛睿Sensei Ten的左右主键微动触发使用了一种双弹簧开关的设计，由于我日常使用都是在罗技的机械张力按键系统上，Sensei Ten的两个主键给我的感觉，相比起来就更硬朗些，按压触发力度要更大一点，相应地，反馈也更清晰，我个人使用比较明显的感觉是，手枪局用USP做One tap操作打击感切实且显著，半自动武器连点如PUBG里连狙抓移动靶则会稍稍费劲些，指力较大的用户可能不存在这类困扰。

滚轮在赛睿Sensei Ten身上的存在感则要弱一点，尺寸不大，滚动的手感很软很精细，对于需要在滚轮滚动上绑定特殊操作的玩家来讲可用性还算不错，但滚轮键的按压手感就只能说一般般，不过这大概也是保持了Sensei的原汁原味，也有可能是我被罗技的滚轮给惯坏了。

赛睿Sensei Ten的传感器是钢厂和PixArt联合开发的TrueMove Pro，最大DPI为18000，传感器的速度也很快，能达到450IPS，加速度能有50G，并且具有1:1追踪，0加速0抖动0丢帧，倾斜检测等特性，从纸面讨论绝对是当今顶级鼠标传感器里的大玩家。0丢帧这个要特别一说，一般玩家可能很少察觉到，但我记得去年还是前面某次CSGO的大赛里，Faze Clan的NiKo有一个瞬间鼠标突然瞄地，其实就是某款老传感器的丢帧现象，要避免这种尴尬还是要配备更先进的传感器才行。

鼠标默认状态配备了一个5档DPI循环切换按键，各个档位可能要在Steelseries Engine里面微调才能达到适合自己的状态，对于不喜欢不怎么直观的钢厂驱动的人来说可能会头疼一点。如果需要狙击DPI键，推荐在侧键上设置，总之第一次自定义你绝对绕不开这个驱动的，放弃吧。

就移动光标的精确度来看，应该是属于相当精准这一级别的，菜如我（CSGO官匹历史最高段位麦穗AK，现在黄金咸鱼）也能感觉到用赛睿Sensei Ten定位爆头线和拉枪是一件轻松且愉悦的事情，PUBG的步枪微冲压枪的下拖也不会轻易失控，成熟的模具在高强度对抗下能帮助抑制动作变形，毕竟是20多个职业哥的心血，哪怕不能发挥它100%的实力，普通人多少都能受用一些。

最后，赛睿Sensei Ten是一只各种意义上都偏传统的鼠标，虽然升级了1000Hz的回报率，但它自身还是一只有线鼠标，你需要一个线夹来驯服它的胶线。还有身为一只有线鼠标，92g的重量不算轻，不过因为块头大，重量分散开了推拉起来其实并不觉得费力，用人话讲就是上手感觉会比看上去轻。

总之，如果你是之前的Sensei经典款用户，赛睿Sensei Ten肯定能够回应你对经典重生的期待。而之前并没有用过钢厂鼠标的人，Sensei Ten也是一个非常好的上手选择，不论性能，还是手感，这都是一只完全符合电竞级需求的职业装备，只要你不介意有线鼠标开价499元，赛睿Sensei Ten还是会让你觉得物有所值。