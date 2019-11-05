立省399元，98元=苏宁易购SUPER+腾讯视频+PP影视三重年会员

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腾讯视频VIP会员可用于手机、电脑和Pad，专享30+观影特权：包括内容特权、视听特权、下载特权、直播特权、互动特权、身份特权、星光特权、观影特权等。

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• 活动时间：2019年11月1日-11月30日。

• 券使用期：第一波2019年11月1日-8月7日，过期作废。

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