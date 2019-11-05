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国家邮政局：7家主流快递平均时限三季度缩短1.09小时

2019-11-5 14:46:16来源：TechWeb作者：青梅子责编：孤城评论：

11月5日，双十一前夕，国家邮政局发布关于2019年第三季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告，该通告涉及十家快递物流公司，采用打分制，其中80分以上的仅有顺丰和京东。

快递服务公众满意度调查结果显示，2019年第三季度用户快递服务公众满意度得分为78.2分，同比上升0.1分，较今年第二季度上升0.2分。

在快递企业公众满意度方面，得分在80分以上的企业为顺丰速运、京东物流，得分在76-80分之间的企业为邮政EMS、中通快递、韵达速递、圆通速递、百世快递、申通快递，得分在74-76分之间的企业为德邦快递、优速快递。

在区域公众满意度得分方面，北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁、河南、广西、甘肃得分在79分以上，表现较好；海南、西藏得分在76分以下，有进一步提升空间。

此外投诉方面，2019年第二季度，在投诉处理方面，48.1%的受调查用户投诉快件问题时选择统一客服热线，同比下降1.2%；投诉处理服务满意度为59.7分，同比上升2.1分。快件签收信息反馈方面，通过短信反馈签收信息的比例为61.2%，同比下降2.1%；通过微信反馈签收信息的比例为14.7%，同比上升2.7%；签收信息反馈满意度为81.9分，同比上升0.2分。在快件安全方面，破损变形为用户反映最集中的问题；快件安全满意度为79.2分，同比上升1.0分。

其次，全国重点地区快递服务时限准时率方面，2019年第三季度快递服务全程时限为58.87小时，同比缩短2.3小时。72小时准时率为76.50%，同比提高1.57个百分点。

从分环节来看，除寄达地处理环节略有延长外，其他三个环节均有改善。寄出地处理环节平均时限为7.56小时，同比缩短1.73小时；运输环节平均时限为36.85小时，同比缩短0.48小时；寄达地处理环节平均时限为9.54小时，同比延长0.04小时；投递环节平均时限为4.92小时，同比缩短0.12小时。

“BESTY”企业(包括邮政EMS、顺丰速运、圆通速递、中通快递、申通快递、韵达速递、百世快递)在TOP30城市（为测试50城市中2018年业务量累计排名前30的城市）平均时限为43.76小时，同比缩短1.09小时；48小时准时率为70.45%，同比提高1.12个百分点。

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关键词：邮政快递

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