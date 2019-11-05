Apple TV+流媒体4K播放质量全网最高：平均比特率29Mbps

IT之家11月5日消息 Apple TV +发行后，业界观察者正在密切关注Apple TV +，一份报告称该服务提供了所有4K流媒体产品中最高的比特率。

根据FlatpanelsHD进行的测试，Apple TV +上的4K流媒体比特率高于大多数iTunes电影。在评估过程中，电影《See》受益于最高的比特率，平均每秒29Mbps，峰值比特率为41Mbps，但Apple TV多久达到一次峰值比特率以及持续多长时间是未知的。

FlatpanelsHD的创始人兼总编辑拉斯穆斯·拉森（Rasmus Larsen）写道：“值得指出的是，Apple TV +使用的可变比特率的范围从低到高，因此控制台必须运行一段时间才能计算出平均比特率。”

更高的视频比特率表明从服务器到Apple TV或Apple TV 4K接收器的数据吞吐量更高，通常意味着更高质量画质。

《大象皇后》的平均比特率约为26 Mbps，峰值为30 Mbps，而《太空史努比》的平均比特率为13 Mbps，峰值约为24 Mbps，尽管其平均比特率和峰值比特率均落后于其他Apple TV +节目，但在动画片中《太空史努比》的比特率已经相对较高。

总体而言，Apple TV +的流传输速率约为HD Blu-ray光盘的1.5倍至2倍，约为UHD Blu-ray光盘的一半。这些测量考虑了HEVC和AVC编码。

在测试中，FlatpanelsHD测试到了386Kb/s的音频比特率，这是一个相对较低的分数，但这是由于测试缺少杜比全景声（Dolby Atmos）接收器。使用Atmos系统时，比特率“很有可能”更高。

Apple TV +上周五推出了大约十部原创节目和电影，每月定价为4.99美元，在2019年9月10日之后购买iPhone，iPad，Mac或iPod touch的客户有资格免费使用一年。

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