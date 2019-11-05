小米CC9 Pro与华为并列DxO第一，雷军当年吹的牛终于实现了

11月5日消息，今天小米发布了全球首款1亿像素相机的量产手机：小米CC9 Pro。该手机以121的分数，与华为Mate30 Pro并列DxOMark第一。

去年开始雷军就强调，拍照已经成为很多用户选购智能手机的关键因素，用户对拍照要求越来越高，因此集中公司的优势资源，在2018年5月份，成立了独立相机部，强化相机研发，并立誓打造世界顶级拍照水平。

2019年7月份，小米又学习华为在芬兰坦佩雷注册了一家叫做Xiaomi Finland Oy的研发中心，主要任务就是研发相机技术。早在2016年华为就在坦佩雷设立了研发中心，吸纳了诺基亚影像团队诸多人员，后来又与莱卡进行了合作，在拍照方面华为一直霸屏DxOMark排行榜。

据了解，目前，小米已经在北京、上海、深圳、南京、东京、圣地亚哥、班加罗尔、巴黎、芬兰等地设立影像研发团队。

在雷军宣布成立独立相机部门之后，小米8、小米MIX3、小米9均在拍照方面取得了不错的成绩：当时小米8发布之后DxO拍照取得105分，全球第四；小米MIX3 DxO综合评分达到了103分，跻身世界前三；2019年2月小米9发布，DxO拍照112分，全球第三。

在2018年10月份，小米MIX3发布会上，雷军肯定了小米拍照这两年的进步，但与华为相比还有差距。还在此发布会上爆出“雷语”：拍照比华为差很不爽，相机部门如果干翻华为才有年终奖。

今年8月份，小米宣布将联合三星推出全球首款1亿像素超清相机手机。据了解，小米拿到了三星1.08亿像素CMOS独占权，其分辨率高达12032×9024，原图尺寸接近40MB。9月份，小米发布的概念机MIX Alpha首搭1亿像素相机，但并未实现大规模量产。

此次小米CC9 Pro将1亿像素带入量产时代。据了解，小米为一亿像素重新设计了手机相机，重新定制了感光元件，配备了1/1.33英寸的感光元件，重新设计了相机镜头。

小米CC产品经理魏思琪透露，这颗1亿像素主摄成本是上一代的3倍，整体相机模组成本是上一代的5倍。

根据DxOMark最新排名，小米CC9 Pro以121的分数，与华为Mate30 Pro并列DxOMark第一。

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