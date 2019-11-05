桌面版OneNote 2016死而复生，微软又自裁UWP努力

记得是去年某个版本开始，桌面版的Office 365套件已经不再包含OneNote，后者将作为一个独立的UWP程序，继续承担微软平台上最好用的第一方笔记工具角色，然而随着今年微软在UWP推广上的退缩，UWP版本OneNote的地位也开始动摇，最近微软笔记团队的一篇博客就展现了现状。

根据团队的表述，此前被放弃的桌面版OneNote 2016现在进一步得到了寿命延长，从原来的2020年10月中止主流支持，改到了现在的新时间2025年10月14号。不光是支持年限拉长5年，Office 365的默认桌面安装也开始把OneNote 2016加回来，微软甚至还给桌面版OneNote新增加了一个夜晚暗光模式，它宣传此功能可改善暗光环境下笔记可读性，提升对比度并减少眼睛疲劳感。

虽然很让人感到意外，但微软不是第一次被用户的意见从大步探索道路上给拖回原地了，Windows Phone如此，Windows 8也是如此，还有不少因为适应不了游戏规则指定者的玩法而被迫放弃的项目（如Edge），现在新加一个UWP，看来微软想要建立自己可控生态闭环的想法是和x86大环境背景天生背道而驰的。

也许下一个Office大版本里，我们又会见到OneNote桌面版数字做加法了。