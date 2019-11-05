【IT之家评测室】小米CC9 Pro体验：1亿像素大底的五摄四闪最强小米拍照手机

今年上半年， 小米手机全新CC系列正式官宣，至此小米的产品线虽然众多，但定位基本明确下来：数字系列主打发烧，MIX系列主打探索，CC系列主打拍照。CC系列定位为“年轻人的潮流手机”，从上一款小米CC9便能看出，与数字系列相比，小米CC9有着更年轻化的设计元素以及更好的拍照（自拍）性能。小米作为一个很受直男们喜爱的手机品牌，尝试并开始通过新的CC系列吸引女性消费者。今天小米手机发布了全新的小米CC9 Pro，IT之家拿到了这款手机，并进行了简单的上手体验。前阵子各种信息在网上被爆料得差不多了，那么这款小米CC9 Pro表现如何呢？

第一部分：外观及功能

小米CC9 Pro目前有三种配色分别是“暗夜魅影”、“魔法绿境”和“冰雪极光”，IT之家拿到的是“暗夜魅影”配色，存储版本为8GB+256GB的尊享版。

小米CC9 Pro“暗夜魅影”为经典的黑色设计，背壳为玻璃材质，并采用了高曲率的3D玻璃设计，带来更好的握持感。

后置镜头模组位于机身后背左上角，“三连长条”+“大小眼”的五摄设计，两对闪光灯柔光灯位于“三连长条”右侧，旁边写有“108MP”和“5×OPTICAL”字样代表了小米CC9 Pro的1亿像素和5倍光学变焦两大卖点。

机身正面则是大家熟悉的水滴屏设计，顶部为隐藏式听筒设计，麦克风开孔和红外传感器，底部分别为扬声器开孔、麦克风开孔、Type-C接口以及3.5mm耳机孔。

机身三围157.8×74.2×9.67mm，重量为208g，小一厘米的厚度有点让人出乎意料，小编自用的P30 Pro都觉得有点厚重，小米CC9 Pro还要“更胜一筹”，再加上其采用了四曲面设计，就像一块圆滑的……砖头。不过好在小米CC9 Pro保留3.5mm耳机孔，并支持红外遥控、NFC等功能，传感器相对齐全。

屏幕部分，小米CC9 Pro采用了6.47英寸双曲面全面屏，屏占比为19.5:9，2340×1080 FHD+的分辨率，支持DCI-P3色域显示，对比度400000:1。屏幕采用了COP封装技术，下巴宽度控制良好，仅3.43mm。此外小米CC9 Pro支持阳光屏2.0，实测在强光下屏幕亮度很高，内容也清晰可见。并支持护眼模式，有效降低使用过程中屏幕蓝光对视力的影响。

小米CC9 Pro采用了全球首创超薄屏下光学指纹模组，Z轴空间大小约0.3mm，官方宣称厚度仅为其他家机型屏幕指纹模组的1/10左右，大大增加了指纹模组摆放的自由度。用过屏下指纹手机的朋友们都知道，由于传统屏下光学指纹模组的体积较大，和电池只能错位摆放，为了留更多的空间给电池，则需要把屏下指纹模组放在很靠下的位置，体验不是特别理想。而小米CC9 Pro的超薄屏下指纹直接叠放在电池和屏幕中间，摆放位置上更加自然，从而带来了更好的解锁体验。

第二部分：相机（样张部分压缩）

拍照是本次小米CC9 Pro的主打功能。小米CC9 Pro采用了后置五摄，与诺基亚9 PureView不同，诺基亚9 PureView的五摄为多颗摄像头协同工作，小米CC9 Pro的五摄均可以单独工作，提供了丰富的焦段和功能。

首先讲一下参数信息，小米CC9 Pro后置相机采用了13mm-125mm全焦段五摄，五摄分别为：1亿像素超清镜头、10倍混合光学变焦镜头、50mm焦段人像镜头、2000万像素超广角镜头和独立微距镜头，其中1亿像素超清镜头和10倍混合光学变焦镜头均支持OIS光学防抖。此外小米CC9 Pro还支持激光对焦，并采用了双闪光灯双柔光灯组合。

小米CC9 Pro采用了与三星定制的108MP超清相机，其采用了1/1.33英寸大底，光圈为F/1.69，7P镜头设计，尊享版更是使用了8P镜头。并且支持硬件直出1亿像素超高清照片，同样支持像素四合一技术，合成后单位像素可达1.6μm。我们来看看样张表现如何。

在室外光线充足的情况下，小米CC9 Pro的样张色彩还原准确，其默认设置下支持AI智能相机和HDR功能（默认模式为像素四合一，主摄2700万像素），开启HDR后，样张的动态范围明显提升，亮部和暗部细节都能最大程度保留，整体观感很不错。值得一提的是，在开启1亿超清模式后，上述功能均无法使用，仅保留了滤镜功能，因此在大光比场景中不建议使用1亿超清模式。

▲左为默认模式（开启HDR），右为1亿超清模式

小编来到了另一个大逆光场景，并在开启和关闭HDR功能分别拍摄两张照片，可以明显看到在开启HDR后，高光部分进一步压制，同时暗部细节也更加丰富。这项功能带来的效果立竿见影，小编建议大家打开它或者调整为自动HDR模式。

▲默认模式，左为关闭HDR，右为开启HDR

接下来讲讲重头戏，这颗1亿像素的大底到底有多厉害呢？请看下面这组样张。

▲左为默认模式，右为1亿超清模式

注意看左下方的红楼，我们把它放大。

再放大。

▲左为默认模式，右为1亿超清模式

可以看到牌子上的字放大数倍依旧清晰可见。不得不承认小米CC9 Pro的1亿像素大底着实让小编震惊到了。

回到便利店前的那组样张，小编也将样张进行多倍放大，大家可以看一下局部细节。

▲左为默认模式，右为1亿超清模式

由此可见，小米CC9 Pro的主摄性能非常不错，默认模式下就有优秀的表现，而1亿超清模式在特定场景下还会带来额外的惊喜，是一个值得大家体验的功能。

更多默认模式与1亿模式对比样张：

▲第一组

▲第二组

▲第三组

长焦部分，小米CC9 Pro支持5倍光学变焦，10倍混合变焦以及最高50倍的数码变焦，我们来看看样张。

在变焦快速切换选项中，小米CC9 Pro包含了一个2倍变焦选项，实测该选项下照片依旧是由主摄像头拍摄而来，和长焦没啥关系，放上样张让大家参考一下拍摄位置。

▲左为默认模式（1倍），右为2倍变焦

切换到5倍后，相机会将工作镜头切换成长焦镜头（视拍摄物体而定，双指缩放到5倍时有时候还是主摄在工作），从下面的样张可以看到在5倍和10倍变焦时，拍摄画面细节依旧清晰，不过切换到最高50倍数码变焦后照片就只能看个大概了，小编觉得极限的50倍真要是用来拍照效果并不是很好，偶尔当望远镜用用还是不错的。（嗯？不许用在奇怪的用途上）

▲左为5倍变焦，中为10倍变焦，右为50倍变焦

再放一张小编的最大收获~

▲5倍变焦下的喵

人像镜头方面，小米CC9 Pro采用了1200万像素人像镜头，单像素尺寸1.4μm，支持DualPD全像素双核对焦，配合AI人像算法，人像拍摄时虚化效果更真实自然，50mm经典焦段让人像照片更接近人眼效果，特别适合半身人像拍摄。我们来看看样张。

▲人像模式

可以看到该模式下人物主体更加突出，背景虚化自然，只要背景不是特别复杂，基本不会出现翻车的情况。同时人像模式下还提供了“电影模式”的画幅，进一步增加相机可玩性。

▲人像模式（电影模式）

超广角镜头方面，小米CC9 Pro配备了一颗2000万像素117°的超广角镜头，并支持AI超广角畸变校正，能够有效改善画面边缘的畸变现象，从而带来观感更自然的照片。我们来看看样张。

可以看到使用超广角镜头后，同一拍摄位置便可获得视野更加宽广的照片，边缘畸变控制良好，不过在白平衡方面与默认模式下存在一定偏差，希望能通过后续的固件更新解决这一问题。

▲左为默认模式，右为超广角模式

此外，小米CC9 Pro还有一颗独立微距镜头，最近对焦距离为2cm，配合2000万超广角镜头可组成超微距拍照镜头组，最高可实现1.5cm超微距拍照。我们来看看样张。

▲微距模式

不止拍照，小米CC9 Pro还新增了960帧超微距慢动作视频拍摄功能，进一步提升相机可玩性。

来到了室内，在该拍摄环境下，小米CC9 Pro的表现中规中矩，在光源复杂的场景下对于高光的压制还有进一步的优化空间。

▲室内样张

夜晚是最能挑战手机拍照性能的时刻，得益于1/1.33的大底、像素四合一技术以及全新的手持超级夜景模式，小米CC9 Pro在这一环节的表现还算不错，我们来看看样张。

▲夜间样张（默认模式）

小米CC9 Pro采用的全新手持超级夜景模式在前代超级夜景的基础上，通过Raw域进行处理，从而获得更好的细节信息。实测在开启夜景模式后，照片与默认模式相比确实细节更加丰富，并且动态范围也更大。

▲左为默认模式，右为超级夜景模式

▲放大后细节（左为默认模式，右为超级夜景模式）

前置镜头方面，小米CC9 Pro采用了一颗3200万像素的镜头，支持像素四合一技术，并有AI场景识别、影棚光、美颜、倒计时自拍、前置HDR、全景自拍合影、萌拍、前置弱光人像、前置电影模式等多种模式。更高的像素和更丰富的拍照功能想必会吸引很多女生的目光。小编也随手自拍了两张。

▲左为默认自拍（开启HDR），右为萌拍

通过样张可以看到，在开启HDR后，即使逆光，也能拍出面部清晰的照片。萌拍功能里的小动物形象十分可爱，喜欢自拍的女生一定会喜欢。

总的来说，小米CC9 Pro的摄像头模组有着出色的硬件素质，整体表现非常出色，偶尔出现的小翻车也无伤大雅，毕竟一颗全新的传感器需要一段时间打磨，让我们期待小米能将这颗1亿大底打磨得更加出色，给我们带来更好的体验吧~

第三部分：配置体验

小米CC9 Pro采用了高通骁龙730G移动处理平台，采用8nm的工艺制程，和骁龙855相同架构的Kryo 470 CPU、Spectra 350 ISP、第四代AI Engine，新增855同系列的张量加速器HTA，AI运算能力大幅提升。相较骁龙710，CPU性能提升35%，图形运算性能提升25%，AI性能提升100%。存储组合方面，小米CC9 Pro提供6GB/8GB+128GB/256GB。

730G中的G是Gaming的缩写，针对游戏专门定制优化，相较730图形运算能力提升15%，提升在日常游戏中的性能表现，流畅运行主流游戏。此外小米CC9 Pro还支持游戏Game Turbo功能，支持4D震感等功能。具体游戏体验如何，IT之家小编游玩了时下比较流行的《王者荣耀》与《和平精英》。

在《王者荣耀》中，小米CC9 Pro表现不错，基本全程稳定在60帧。

在《和平精英》中，由于游戏限制，小米CC9 Pro游戏画质和帧率可开启到“高”，游戏帧率基本保持在30帧，帧率波动相比《王者荣耀》会更大一些，毕竟《和平精英》的地图场景比较复杂，总体来看，小米CC9 Pro采用的高通骁龙730G基本可以较好地应对游戏场景。

在音频硬件方面，小米CC9 Pro采用1216超线性单元扬声器，内置Smart PA，等效1cc超大体积后腔，官方宣称外放响度相较前代提升1倍。软件算法上，支持Mi Sound自研音效针对视频、游戏等应用需要进行了音频深度优化调校。实测小米CC9 Pro的声音响度确实很大，但可惜它并没有采用双扬声器的设计，在测试游戏环节中，听声辨位的感觉上差点意思，不过别忘了它还有3.5mm耳机孔嘛，需要听声辨位的话就戴耳机玩游戏吧~

在NFC方面，小米CC9 Pro采用小米9 Pro同款NXP SN100T NFC芯片，支持多功能NFC，可使用小米公交，MIPay，小米门卡等功能。不夸张地说，小米的NFC在功能方面应该是众多国产手机中最丰富的了，NFC功能带来的便利，一旦用惯了就离不开了。此外小米公交提供京津冀一卡通永久免费开卡的福利，可在全国257个支持交通部全国交通互联标准的城市使用，同时支持旧手机免费迁移。

第四部分：充电续航

小米CC9 Pro配备了一块5260mAh的大电池，并支持30W快充。IT之家实测从0%开始充电，半小时充电58%，一小时充电98%，全部充满一共63分钟，与官方宣称的65分钟充满大电池的说法相同。

续航方面，IT之家针对日常使用进行测试。测试前，小编将手机的系统亮度调节到50%，音量也为50%，Wi-Fi、蓝牙都开启，测试内容及结果如下：

Wi-Fi环境下看网页30分钟，耗电1%；

Wi-Fi环境下刷微博30分钟，耗电2%；

通话30分钟，耗电1%；

戴耳机在线听音乐30分钟（息屏），耗电1%；

在线播放《哔哩哔哩》1080P视频30分钟，耗电4%；

玩《和平精英》30分钟，耗电8%；

使用微信30分钟，耗电2%；

Wi-Fi环境下刷《IT之家》App 30分钟，耗电2%。

剩余电量78%

整体来看，尽管小米CC9 Pro的机身很厚很重，但它5260mAh的大电池真不是盖的，足以支撑一整天的使用，再加上高效率的30W快充，续航不是它的用户需要担心的问题。

总结

作为小米CC系列的全新产品，风格上延续了其时尚的设计元素，也许很多人会觉得小米CC系列就是给女生设计的，但小编认为这款小米CC9 Pro是目前最适合摄影爱好者们使用的小米手机，它的出现势必成为其他拍照同样很出色的手机的劲敌。如果你喜欢使用小米手机（MIUI），又是一个对硬件不是很发烧的摄影爱好者，那么这款小米CC9 Pro值得你拥有。