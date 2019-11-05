雷军：很高兴有华为这样的友商，互相竞争共同进步

新浪科技讯11月5日下午消息，在今日的小米发布会上，雷军公布了小米CC9 Pro的DxO分数为121分，与华为Mate 30 Pro并列第一。

雷军表示，小米CC9 Pro的一半成本花在了相机上。此前，雷军就曾表示，3-5年小米手机相机成为世界第一，小米要在相机技术上超越华为。“华为越厉害，我们就越想超越。小米CC9Pro起初就是把P30 Pro作为假想敌。”他说。

小米CC9 Pro采用了小米与三星联合研发的1亿像素相机，后置5颗摄像头，可实现10倍混合变焦、最高50倍数码变焦。

此前小米在今年9月发布的小米MIX Alpha概念机上已经首发了1亿像素相机，不过目前该产品还未量产销售。因此小米CC9 Pro也就成了首款量产1亿像素的手机。

雷军在发布会上公布了小米CC9 Pro的DxO分数，总分为121分。雷军说，这不仅超越了P30 Pro，还与华为Mate 30 Pro打平，两个产品并列第一。他表示，虽然总分相同，但在视频上，小米CC9 Pro超出Mate 30 Pro 2分，并在变焦能力上领先。

“我们很高兴有华为这样的友商，双方互相竞争，互相超越，共同进步。”雷军说。

近两年，手机厂商关于拍照的竞争日趋白热化。去年5月，小米也正式成立相机部，专注影像技术研发。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军当时表示，要集中全公司优势资源，把小米手机的拍照品质做到世界顶级水平。如今也实现了此前的目标。

雷军在发布会上还透露，目前小米相机部在全球9个城市已经布局了研发中心。