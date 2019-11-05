小米手表上手：定制MIUI加持，这块手表感觉有点特别

2014年，小米发布首款智能可穿戴产品小米手环，用30天待机+79元售价的超高性价比，成功打开了智能手环领域的蓝海。随后，经过5年4代产品的持续投入，小米手环让智能可穿戴设备深入人心，也为更高级形态的智能手表打下了基础。







11月5日，小米正式发布小米手表，作为首款MIUI for Watch系统并搭载高通骁龙Wear 3100处理器的智能手表，它在体验上究竟有何特别之处？今天极客之选（公众号GeekChoice）就带大家一起看看。

做工精致的高配置手表

本次极客之选拿到的是小米手表黑色标准版，在之前的预热中我们已经见过它方形表盘的设计。正面为1.78英寸AMOLED屏幕，由于分辨率达到368*448，PPI为326达到视网膜级别，所以显示效果清晰细腻。另外，康宁大猩猩玻璃+四曲面玻璃屏幕设计，在保证表身强度的同时也保持了边缘圆润。

小米手表采用了磨砂质感的铝合金中框，灰色金属和黑色玻璃搭配在一起。机身右侧分别是表冠和电源按键，按键手感不错，反馈干脆，日常使用时电源按键还可以自定义想要的功能，这样一来也更方便日常使用。

手表后盖为陶瓷材质，相比起金属材料，陶瓷的与皮肤贴合性更好，另外在抗汗、抗腐蚀方面也更强，实际戴在手腕的感觉确实比金属材质多了一些温润的感觉。

基础配置方面，小米手表采用高通骁龙Wear3100 4G版处理器，全新四核A7架构将性能进一步加强同时功耗更低，配备了1GB+8GB存储组合，内置线性马达和独立扬声器，还支持游泳防水以及NFC公交卡功能，这些都让其在同类产品中有很强的竞争力。

小米手表还支持全功能eSIM，支持eSIM一号双终端和eSIM独立号码，无需换号就能直接把手机号复制到手表（取决于当地运营商政策），当然，你还可以新增一个单独的电话号码作为手表号码。

此外，在标准版之外小米还推出了小米手表尊享版。最大的不同在于尊享版采用四曲面蓝宝石玻璃+不锈钢中框。另外官方还提供了颜色丰富的表带，目前标准版为氟橡胶表带（尊享版为不锈钢表带），均支持自行拆卸更换非常方便，官方表示之后会推出更多款式，可以满足大家的个性选择。

手表上的MIUI

关于方形表盘和圆形表盘哪个更好看，我相信不同的人有不同答案。但相比圆形表盘，同样面积的方形表盘能展现更多的文字内容，操作也更直观。正是在这些看得见的优点前，小米开发了全新的MIUI for Watch系统。

MIUI for Watch是小米基于Wear OS by Google开发的定制版系统，但由于后者是针对圆形表盘设计的系统，因此小米在此基础上进行了深度定制，最终打造出了在方形手表上的「MIUI」系统，兼容安卓和iOS双系统（iOS会在晚些时候上线，目前暂不支持）。经过简单体验，它有一些亮点值得分享。

首先是手表上的应用商店。市面上有很多智能手表，但由于没有采用Wear OS系统导致应用生态较匮乏。基于Wear OS系统的MIUI for Watch则不同，首批就带来了许多我们熟悉的应用，包括Keep、QQ音乐、微信、支付宝、搜狗地图、滴滴出行、喜马拉雅、航旅纵横等许多常用应用。

以微信为例，在小米手表上不仅能随时接受微信消息，还可以在手表上回复语音、文字或者表情，文字使用TTS语音转文字技术，不用在手表上打字就能完成，日常使用时不必掏出手机，在人多的场合或者骑行开车时会很方便。另外，包括QQ音乐、支付宝、航旅纵横等应用也都能满足日常需求。

其次是小爱同学。小爱同学的加入让小米手表充当了家里小爱音箱的作用，通过长按表冠就能呼出小爱同学，你不但可以随时查询天气、设置日程、倒计时，也可以操控小米IoT设备，而且还可以直接唤醒小爱同学开始跑步、骑行等运动功能，方便且实用。

为提高数据精确度，小米手表配备了6轴传感器，加入第三代HRM心率传感器和三大定位卫星支持。提供了北斗定位、伽利略导航、GPS三大卫星系统同时定位。运动项目上则支持包括户外跑步、室内跑步、户外健走、室内单车、户外骑行、室内游泳、开放水域游泳、登山、越野、自由活动在内的十种模式，满足大多数人的日常需要。

关于手表表盘部分，本次小米手表在表盘设计上提供了丰富支持，有多种运动型表盘和自定义图片表盘，选择自己喜欢的图片就能设定。还有一些第三方应用支持更换表盘，因此和一些封闭系统手表相比表盘更加丰富。

除了这些外，支持eSIM功能的小米手表还支持手表独立通话和短信功能，即使脱离手机也不会失联，尤其运动时会更加方便。至于续航方面，小米手表标准版内置570mAh电池（尊享版590mAh）在充满电状态下日常使用大约1.5-2天时间，当电量较低时会自动开启省电模式只显示时间，这一点很贴心。

不错的配置加上流畅的系统体验，再加上1499元的售价（首发价格1299元，不锈钢尊享版限量发售价格为1999元），这些都增加了小米手表的吸引力。和小米手环不同，这款采用MIUI for Watch系统的手表可玩性大大加强，全功能eSIM也为很多人增加了一个购买的理由，也许这款手表的出现会让更多人体验到可穿戴设备的魅力。