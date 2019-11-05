小米电视5 Pro评测：4999元的量子点屏值得买吗？

10月30日，小米电视总经理李肖爽在个人微博上公布了一张小米电视5的侧颜照片为接下来11月5日的正式发布进行预热。从照片来看金属超窄边框给了我们很大视觉冲击，但实际上小米5系列电视还是将关键技术放到了关注最终体验的画质本身上面。4K量子点屏幕，高达NTSC 108%的色域和支持HDR 10+高动态范围图像显示三个硬核参数向所有潜在用户明示了小米电视5在画质上下足了功夫。

可能是画质最好的小米电视

根据奥维云网的数据统计，2019年1月到6月，小米电视出货量位列中国第一，超过470万台。这一次选择在11月5日发布，瞄准双十一这个重要节点的小米电视5/5 Pro是否有能力延续这样的产品和市场表现？

这次小米电视5系列分为小米电视5 Pro和小米电视5两个型号，各拥有55、65、75英寸三个尺寸，其中小米电视5 Pro 55英寸、65英寸和75英寸售价分别为3699元、4999元和9999元；小米电视5 55英寸、65英寸和75英寸售价分别为2999元、3999元和7999元。

而拥有量子点、运动补偿，HDR 10+，售价4999元的小米电视5 Pro 65寸版则是其中关注度最高的产品，新浪数码评测的也正是这款产品。

外观体验：一体化无缝边框做工再上台阶

▲小米电视5 Pro 65寸版

小米电视5系列延续了上一代4系列的超窄边框、超薄机身设计。从正面看，其屏幕实际上是没有硬质边框的，仅有屏幕边缘的黑边，相比之前的小米电视4有效缩减了屏幕边框和BM区，屏占比进一步得到了提升。

▲窄边框

屏幕周围的黑边宽度不足1cm，相对于整体电视尺寸在视觉上几乎可以忽略不计。从这张图的细节可以看到小米电视5 Pro的机身边框细节是非常好的，金属一体弯折的包边在整体产品品质提升上功不可没。

▲完全没有接缝

从这个角度观察边框，可以看到小米电视5 Pro的机身边框为铝合金一体式边框，并且是完全没有接缝的，表面采用磨砂处理拥有相当不错的手感，机身做工方面可以说比上一代小米电视4的超窄边框更进化了。

▲“Designed by Xiaomi”（小米设计）的字样

跟之前放出的前瞻图一样，机身右侧边框有一个不太明显的凹陷设计，在这个凹陷设计之中，标有“Designed by Xiaomi”（小米设计）的字样，由此可以看出小米希望格外强调产品的设计。

▲小米的“mi”镭雕Logo

相比较其他三个边框，下边框的黑边较小，但机身边框较大，这也是目前超窄边框技术能做到的极限。在底边中央部分设计有小米的“mi”镭雕Logo。

▲整个机身都没有任何的螺丝固定

机身的背面依然采用上下两段式的设计，这样方便机身上半部分做得更薄，主要的功能区域放在机身的下半部分。整体观察下来比较令人意外的是，小米电视5系列整个机身都没有任何的螺丝固定，是完完全全的“0螺丝”设计，设计师做这款产品相当追求极致。

▲接口部分

机身主要的外接接口被分为两个区域，其中侧部接驳的区域包括了3个HDMI接口和2个USB2.0接口。我个人觉得虽然电视配USB2.0接口就完全够用了，但是如果能提供USB3.0以上接口可能会对用户更加友好，尤其是接驳移动硬盘播放超大容量的4K高清视频的时候。

▲向下设计

机身下半部分的区域提供的是RJ-45网线接口、SPDIF音频同轴端口、音视频分频端口以及天线接口，这部分所有的接口都是向下的，这也相当符合时下平板液晶电视的设计思路。

▲“mi”字Logo

机身下部工程塑料背盖中央部分依然是“mi”字Logo。

▲不太明显的Slogan

机身背面底壳与上半部分之间有个不太明显的Slogan，“Innovation for Everyone”大体就是小米带给每个用户全新生活方式的意思，这不太重要。

画质体验：4K量子点屏幕可能是画质最好的小米电视

▲4K量子点屏幕

画质方面可以说是小米电视5系列最大的卖点，同时也是小米电视5和5 Pro最核心的区别。其中我们这次评测的小米电视5 Pro版本搭载了一块4K分辨率的量子点屏幕，而普通版小米电视5则配备色域为85%的广色域4K屏幕。由于小米电视5 Pro高动态范围HDR10+的加持，可以看到夕阳的中心核心点相对细节还是比较丰富的，没有出现一般电视上面过曝一块白的情况。

▲在亮部和暗部均有更多细节展现

拥有HDR10+的小米电视5 Pro在亮部和暗部均有更多细节展现，上图基本上说明了HDR10+加持的情况。

▲色彩还原基本到位

量子点屏幕是利用量子点膜片激发产生的高色域白光，由此量子点屏幕也拥有先天的色域优势，据称小米电视5 Pro拥有NTSC 108%的超广色域。我们可以看到从实际的图片静态体验来看，小米电视5 Pro对于色彩的还原是非常到位的，绚丽的晚霞和星系照片得到了非常好的展现。

▲暗部展现

这张照片可以非常集中的观察电视对于暗部的细节展示，可以看到对于非常暗的部分，小米电视5 Pro依然有着不错的细节，你能够较为清晰的看到暗部的边缘轮廓。当然了这只是图片，经过相机拍照，再展现在网络上或者是不同的显示器上面还是有一定损耗，实际效果要比电脑屏幕所见更为细腻。

▲色彩变化展现

这张照片的色彩变化是非常丰富，尤其是叶脉与绿叶之间的细微变化，可以说这张照片在小米电视5 Pro上面也得到了非常好的细节展现。

▲支持运动补偿技术

看过了不少静态照片展示，下面咱们看一下动态视频展示。展示视频为4K HDR 10+格式。由于小米电视5 Pro支持MEMC动态补偿技术，它可以实现一些高速画面的动态插帧补偿，让画面看起来更加流畅清晰，减少残影的存在。所以在动态体验环节出了色彩、明暗对比方面我会格外关注动态画面的清晰度。

▲明暗细节对比

在播放的过程中我觉得这个小沙丘其实非常适合体验电视的清晰度和明暗细节。可以看到由于4K分辨率高清的关系，沙丘的沙粒看起来异常的真实具有质感，同时在沙丘上面遍布明暗对比，可以看到暗部沙丘坑中的一些关键的细节和形状，展现是比较好的。

▲视频逆光亮光部分一般

逆光可以说是最考验HDR效果的，从这张照片来看，小米电视5 Pro对于视频逆光亮部的展现并没有静态图片来的好，这不排除是拍摄片源本身摄影师所使用的参数过曝的原因，当然了实际总是没有理论上那般完美，也是正常现象。

▲从这张拍照来看，视频近处的人物由于相对移动速度较慢看起来是比较清晰的，但是远处的人物似乎有一些运动虚影。

▲支持8K视频解码

同样这个镜头，静止的两只手相对的是非常清晰的，但是作画者的右手明显由于动作产生了一点点模糊。此时相机快门是1/100s，不算很慢。

除了4K量子点HDR 10+和MEMC运动补偿之外，小米电视5 Pro还有一个硬解码功能，就是它可以支持8K视频的硬件解码实现播放，虽然目前8K视频尚且还没有普及，但是从一些上游巨头的布局和2020-2022年奥运会的技术革命来看，8K到来或许是迟早的事，能实现解码自然是对未来有好处的。

之所以能够实现4K HDR 10+画质和8K硬解码输出，这还要归功于小米电视5全系列搭载的12nm先进制程工艺的处理器Amlogic T972，该处理器是小米与Amlogic联合开发的内部采用四核Cortex-A55架构，主频达到1.9GHz。

相比上一代T962的1.5GHz性能提升63%，功耗降低55%。最高能够支持8K分辨率的HDR格式视频解码，并且支持的色彩位宽从8bit 256级提升到了10bit 1024级。配合4+64GB的运存和内存空间，总体而言硬件方面带来的是画质保障和系统流畅度的保障。

▲还是熟悉的UI

说到系统流畅度，就不得不再次提一下小米独有的PatchWall拼图墙系统界面，这个界面能够实现内容的瀑布流式刷新，并且能够准确记录用户在系统内的一些操作习惯、喜爱的内容，因为以往的小米电视也都是用PatchWall的系统，这里我就简单介绍PatchWall系统当前更新的一些细节。

▲生态系统比较完善

除了系统的易用性一直是PatchWall的特色之外，小米的生态系统也是目前电视产品当中相对来说比较完善的，就不多说了。

▲小米商城更加易用

另外改版之后的小米商城看上去更易用了，就连即将上市的小米CC9 Pro都已经在小米商城看到推广内容。

电视厂商一直希望电视真正成为客厅的中心，智能互联家居设备。有谁做到了呢？目前我觉得也就是小米最接近这个目标，因为小米的智能生态目前是业界最完善的。也正是基于这层原因，这次小米设计师在设计小米电视5交互的时候，将遥控器的关机键改成了单击睡眠黑屏待机，长按才呼出关机界面。

▲可以通过遥控器来唤醒电视

这样在所有电视的待机时间，你均可以通过遥控器的语音控制或者是电视的远场语音来唤醒电视，让电视保持24小时随时待命。

虽然小米官方将这个改变命名为“重新定义关机”，但这的确与我们以往的实际使用习惯有些不同。想法是挺好，不过这样以来更费电也是实打实的。

问题是，这一挑战用户使用习惯的细节改变并没有在任何地方体现和告知用户，不知情的情况下会常年待机，起码应该在用户指引上面做必要的说明，并且在系统设置当中开放给用户去自行选择设置。

▲小米电视5系

总结：这次终于可以聊聊画质了

总结这次体验小米电视5 Pro，首先是它的外观设计和颜值的确带来不错的第一印象。相比上一代小米电视4的那种惊艳，今天看小米电视5的设计更趋于纯熟，0螺丝的机身设计和一体化的无缝铝合金边框这两点最令人印象深刻，在外观方面小米电视5系列更胜上一代小米电视4。

画质则是小米电视5系列的最大的革新，尤其是小米电视5 Pro，其4K量子点HDR 10+的屏幕、12nm处理器、4+64GB的内存设置，这一切硬件都是奔着国际一线品牌的高水准出发，配合画质增强技术、MEMC运动补偿技术和8K硬解码让小米电视5不输于市面上任何其他旗舰电视。系统易用性和PatchWall系统一直是小米的强项，加上本身的良好硬件支持，用户肯定能获得相当不错的流畅体验。

唯一不足的是，遥控器关机键逻辑的变化没有给用户明显的提示，这会让用户在不注意的情况下一直没有必要的待机电视。小米创新客厅使用方式可能是对未来的一种探索，但还是应该给足用户提示和讲解，相信能避免一些不必要的误解和麻烦。