如何在苹果iPhone 11系列上使用“深度融合”

在「超广角镜头」「夜间模式」「新一代智能HDR」等新功能的加持下，手机影像成为今年的iPhone 11系列的主打亮点。但在以上列举的功能中，还有一项关注度虽然不高，但却十分实用的隐藏功能。

在发布会上，苹果高级副总裁甚至将其称之为「数字摄影的疯狂科学」，它就是「深度融合」功能。

▎「深度融合」是什么？

在iOS 13.2的更新介绍中，苹果是这样介绍这一功能的：「Deep Fusion使用A13仿生神经网络引擎以不同曝光拍摄多张图像、进行逐个像素的分析并将各张图像中质量最高的部分融合成纹理及细节更出众、中低光环境下噪点更少的照片。」

虽然听起来「深度融合」好像和同样采用多帧合成技术的「智能HDR」相似，但两者在某些方面还是存在差异的。而要理解这一点，就不得不了解深度融合背后的原理：

1.在开启相机取景框并准备按下快门之前，iPhone会先捕捉四帧短曝光画面以及四帧辅助画面；

2.在按下快门时，iPhone还会拍摄一帧长曝光画面；

3.通过机器学习，A13仿生芯片在神经引擎的帮助下分别将地短曝光帧、长曝光帧以及细节最多的正常曝光辅助帧结合在一起；

4.此外，这一处理合成过程还会通过分析各个像素以及针对不同处理类型，如头发、皮肤、背景等元素进行不同优化，那些纹理复杂的高权重元素会从拍摄的帧素材中获取最丰富的细节，并和从其他辅助帧中获取色调、颜色等进行融合，最终生成一张细节更为丰富的「最终照片」。

而且和「智能HDR」不同的是，「深度融合」功能几乎在iPhone中是完全隐形的，你无法在系统设置或相机设置中得到任何该功能的可视化信息。这也是为什么该功能存在感如此之低的主要原因。

苹果在接受外媒采访时也解释了「深度融合」之所以采用「非可视化」设计的原因：「深度融合不会出现在相机或者照片程序当中，而且也不会出现在照片的EXIF数据中。因为我们不希望人们花心思在‘如何拍到最佳照片’上，iPhone会自动帮你解决这个问题（指何时开启深度融合）。」

▎「深度融合」怎么用？

目前深度融合功能仅支持更新至iOS 13.2的iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款机型，而且不是每一枚摄像头都支持。以iPhone 11 Pro为例，其三枚镜头支持的功能如下：

-广角镜头：当拍摄环境较为明亮时（晴天室外/大光比等环境），将启动智能HDR来拍摄；当拍摄环境光线条件较差时（有光源的室内/阴天室内等环境），将启动深度融合来拍摄；当拍摄环境较为昏暗时（夜晚/暗光室内灯环境），将启动夜间模式；

-长焦镜头：大部分时间都采用深度融合模式，光线条件好的情况下启动智能HDR，不支持夜间模式；

-超广角镜头：大部分时间都是用智能HDR拍摄，不支持深度融合和夜间模式

所以如果你想尽可能激活深度融合功能的话，可以多使用长焦镜头来拍摄。而对于缺失长焦镜头的iPhone 11用户来说，就只能在广角镜头中「碰碰运气」了。

此外，由于深度融合无法在开启「超取景框」功能的情况下激活，所以你需要前往「设置>相机>关闭‘超取景框拍摄照片’」。