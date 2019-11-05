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小米电视5 Pro真香警告：年轻人的第一台量子点电视来了

2019-11-5 17:33:39来源：爱活网作者：Picca责编：骑士评论：

在相继推出多个分支版本后，小米终于在今天脱离了小米电视4系列，带来了全新的小米电视5 Pro产品，而从硬件到设计，毫无疑问这是属于小米电视的一次巨大的飞跃。

在外观方面，小米电视5 Pro延续了之前的全面屏式设计，在近乎无边框的视觉效果下，小米电视5 Pro自然能带来相当具备冲击力的画面表现。同时屏幕外侧使用了一体折弯铝边框设计，配合最薄处5.9mm的设计，让小米电视5单纯在颜值表现上就已经足够吸睛。

而小米电视5 Pro的最大升级之处在于屏幕使用了量子点技术，而这一技术也正是过去两年时间里与OLED争得你死我活的显示技术之一。小米表示在量子点技术的加持下，小米电视5 Pro将会拥有更加纯净的色彩表现。同时小米电视5 Pro还拥有108% NTSC色域，并且支持硬件级HDR 10+标准以及MEMC运动补偿。而面对更高规格的视频信息，小米电视5 Pro也通过8K解码进行应对，总之一切配置都直接看齐当下主流的一线电视显示技术。

本次小米将会为小米电视5 Pro带来55寸、65寸以及75寸三个版本，其中55寸版本售价为3699元人民币，65寸版本为4999元人民币，75寸售价则为9999元人民币。而在小米电视5 Pro之外，小米还同时带来了非量子点面板的小米电视5产品，从设计上来看小米电视5应该与小米电视5 Pro师出同门，只是NTSC 85%色域以及无HDR 10+的配置，让它的价位最终定在了2999元、3999元以及7999元三个档位（分别对应55寸、65寸以及75寸版本）。

毫无疑问，小米电视5 Pro是小米在电视领域对于顶级显示技术的一次尝试，而从小米的定价来看，也确实直接把传统日、韩高端电视产品定下的入门门槛又往下拽了一大截，看来属于小米的低价策略和真香定律，将会再一次通过小米电视5 Pro表现出来了。

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关键词：小米电视5 Pro小米电视

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