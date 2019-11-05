小米林斌：一半精力在相机研发，明年推出更多秘密项目

11月5日下午消息，小米今日发布了小米CC9 Pro、小米手表等新品。会后，久未公开露面的小米联合创始人、总裁林斌接受采访。他表示，自2017年接手手机部以来，自己的全部精力放在了研发上，而相机占据了一半。明年小米会有更多秘密项目推出。

小米CC9 Pro采用了小米与三星联合研发的1亿像素相机，后置5颗摄像头，可实现10倍混合变焦、最高50倍数码变焦。

在发布会上，小米创始人、董事长兼CEO雷军公布了小米CC9 Pro的DxO分数为121分，与华为Mate 30 Pro并列第一。

回顾小米在相机技术上的研发历程，林斌透露，小米在2016年成立了核心器件部门，其中包含相机团队；2018年5月，相机部门正式独立，并整合了软件、算法等团队。目前相机部在全球已拥有9个研发中心。

林斌表示，2017年负责手机研发以来，自己全部的精力都在研发上，其中一半放在了相机上。小米的手机部员工相比两年前也增加了数倍，相机部门人数也在翻倍增加。

“做相机甚至比做手机还难”，他说，目前小米CC9 Pro的分数与华为Mate 30 Pro并列第一，但“如果再给我们两三周的时间，我们的分数还会更高”。

林斌表示，技术投入和创新是一家公司最根本的，不做好很难走得长远。他透露，环绕屏概念机MIX Alpha是自己力推的项目，一度好几次要放弃，但最终还是坚持做了下来。

“小米手机部门还有很多秘密项目，预计会在明年推出。”他说，现在小米CC9 Pro的相机成绩也只是一步，未来小米会发布更多更好的相机技术。