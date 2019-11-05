雷军：希望大家像支持友商那样支持小米

2019年11月5日，小米CC9 Pro与小米手表新品发布会在小米科技园举办，此次小米发布会与上次发布会时隔一个多月，继续带来全新产品。

此次的小米新品发布会上，小米正式发布了全球首款搭载一亿像素镜头的智能手机小米CC9 Pro，而这款手机也在专业摄像头评测机构DxOMark的测试中拿到了121分的高分，与华为Mate 30 Pro并列第一名。同样的比分中，华为Mate 30 Pro价格为5799，小米CC9 Pro的价格分别为6GB+128GB2799元；8GB+128GB3099元；8GB+256GB3499元。

小米CC9 Pro价格

据雷军介绍，小米CC9 Pro的设计目标为1亿像素的“拍照机皇”，除了1亿像素的最大卖点外，还拥有1/1.33的相机感光元件；10倍混合光学变焦；12MP美人镜；1.5cm微距对焦相机；8p镜头；四闪的闪光灯；32MP像素的自拍功能等。此外5260mAh大电量，可支持30W疾速闪充，30分钟便可充电58%。

在发布会现场，在极暗环境下的自拍，用iPhone11 Pro Max以及华为Mate30 Pro同新品小米CC9 Pro做对比。通过现场屏幕的画面成像来看，小米CC9 Pro在夜景自拍模式下，拥有比前者更清晰的显像。

小米CC9 Pro夜景拍照效果

雷军说，小米要在相机技术上超越华为，小米研究了华为的相机，发现华为的相机技术很厉害，小米做1亿像素手机时，就把华为作为赶超目标。如今，小米CC 9 Pro尊享版终于与华为最高旗舰机Mate 30 Pro相机评分并列全球第一。值得一提的是，雷军在发布会上表示，小米相机部已经在全球9个城市有了研发布局，分别是北京、上海、南京、深圳、东京、班加罗尔、巴黎、圣地亚哥和坦佩雷。雷军表示，要在全球网罗更多的研发人才。

雷军在发布会现场感谢了华为，称感谢有华为这样的友商，与华为携手同行，相爱相杀，相互比拼，相互超越，共同成长。“一花独放不是春，百花齐放春满园，希望大家像支持友商那样支持小米，因为我们都是优秀的创新的中国公司，而且小米还是年轻的必须要关心的中国公司”。

据悉，小米CC 9 Pro可于11月5日下午17:00点开始订金预售，11月11日0点实现全渠道售卖。雷军最后笑言称：“现在还有不少现货，大家想买的可以早一点开始预定，因为担心想买的太多到时候又不够，又有人骂我们耍猴”。