【IT之家开箱】一加7T Pro迈凯伦版图赏： 超跑手感，焕丽橙现

IT之家11月5日消息 一加手机官方于10月15日在国内正式发布了新款一加7T系列手机，与此同时还为大家带来了一款与知名跑车品牌迈凯伦联合打造的一加7T Pro迈凯伦版。一加7T Pro迈凯伦版依旧采用6.7英寸2K 90Hz流体屏+升降式前摄的设计，背部采用居中竖置的三摄方案（4800万主摄+1600万超广角+800万长焦）。现在IT之家拿到了这台跑车元素注入的一加7T Pro迈凯伦版。

一加7T Pro迈凯伦版沿用一加7系列设计语言，背部采用竖排三摄方案，同时在闪光灯下方保留有一加的徽标，机背下方的迈凯伦Logo更显独特气质。

说到一加7T Pro迈凯伦版的机背就不得不说一下其背部纹理设计，此次一加7T Pro迈凯伦版的机身背部加入了独特的碳纤维纹理设计，与迈凯伦豪华超跑Speedtail方向盘的石墨烯碳纤维一致。除了独特的背部纹理外，此次一加7T Pro迈凯伦版还加入了颇有跑车动感的橙色光边设计，整体辨识度极高。

配置方面，一加7T Pro迈凯伦版采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，12GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间。采用4085mAh电池和Warp Charge 30T快速充电功能。

摄像方面，一加7T Pro迈凯轮版采用由4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角+800万长焦组成的全场景后置三摄方案，拥有激光对焦功能。前置方面采用了1600万像素摄像头（索尼IMX471传感器）。

一加7T Pro迈凯伦版已于今日正式开售，售价为5299元。